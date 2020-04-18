За дорученням Президента України Андрій Єрмак провів нараду щодо локалізації пожеж і забезпечення виконання вимог карантину під час святкування Великодня

За дорученням Президента України Володимира Зеленського керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак провів нараду щодо боротьби з пожежами на території Житомирської та Київської областей і забезпечення виконання вимог карантину під час святкування Великодня.

У ній взяли участь міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова Національної поліції Ігор Клименко та голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко.

Андрій Єрмак особливо наголосив на важливості координації вертикалі державних адміністрацій та органів Національної поліції для безпечного та спокійного проведення такого важливого для багатьох громадян свята.

Учасники наради детально обговорили підготовку до відзначення Великодня в Україні, зокрема протиепідемічні заходи та питання забезпечення громадського порядку.

Голова Житомирської ОДА приєднався до наради за допомогою відеозв’язку відразу після обльоту на гелікоптері території лісової пожежі та доповів про поточну ситуацію. За даними Віталія Бунечка, в суботу ведеться робота з локалізації чотирьох невеликих осередків займання. Як повідомив очільник ОДА, найбільш ефективно допомагає приборкати полум’я авіаційна техніка – літаки, гелікоптери та дрони Національної гвардії. У разі потреби до гасіння пожеж буде додатково залучено кілька літаків.

Триває позмінна робота сил ДСНС, Національної гвардії, працівників лісгоспів, державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

Окремо учасники наради обговорили питання прискорення виконання рішення про закриття ринків, адже в чотирьох областях України деякі ринки частково продовжують працювати.