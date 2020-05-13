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За дорученням Президента України Сергій Трофімов представив нового голову Вінницької ОДА Сергія Борзова

19 червня 2020 року - 15:30

За дорученням Президента України Сергій Трофімов представив нового голову Вінницької ОДА Сергія Борзова

Перший заступник керівника Офісу Президента України Сергій Трофімов за дорученням Глави держави представив громаді Вінниччини нового очільника обласної держадміністрації Сергія Борзова.

Указ № 239/2020 про призначення Сергія Борзова Президент підписав напередодні, 18 червня.

У представленні керівника області також взяли участь народні депутати, керівництво облради, представники органів місцевого самоврядування, бізнесу регіону, керівники силових структур та територіальних органів міністерств і відомств.

Сергій Трофімов вручив новому голові ОДА службове посвідчення та побажав успіху в продовженні започаткованих раніше проектів. Він також наголосив на необхідності забезпечити в регіоні реалізацію державної політики на високому рівні.

«Вінницька область повинна довести до успішного завершення реформи охорони здоров’я, освіти та найактуальнішу – децентралізацію. Як e частині органів місцевого самоврядування базового рівня, так і нового субрегіонального адміністративного устрою», – наголосив перший заступник керівника Офісу Президента.

Сергій Борзов подякував Главі держави за довіру, а також висловив упевненість у подальшому зміцненні економіки регіону та підвищенні стандартів життя його мешканців.

«Вінниччина – мій рідний край. Тут я виріс, навчався. Тут народилися мої батьки та діти, мені ніколи не було байдуже, як розвивається  Вінниччина. Для мене посада голови Вінницької ОДА є великою відповідальністю», – зазначив він.

Довідка. Сергій Борзов народився у м. Вінниці в 1980 році. Навчався на факультеті історії та права Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. З червня 2014 року працював на керівних посадах у Державному управлінні справами, а з серпня 2019-го очолював ДУС. Член Ради з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал».

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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №239/2020

Про призначення С.Борзова головою Вінницької обласної державної адміністрації
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