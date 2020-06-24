За дорученням Президента України внутрішньо переміщені громадяни із Золотого отримали нове житло

Родини внутрішньо переміщених осіб із Золотого Луганської області, які у 2018 році були змушені залишити свої домівки через тиск незаконних збройних формувань, на виконання доручення Президента Володимира Зеленського отримали нове житло.

Вручення ордерів та ключів від квартир відбулося в Сєвєродонецьку. Відремонтоване житло одержали 10 родин. Ще в п'яти помешканнях тривають ремонті роботи.

20 листопада 2019 року, під час робочої поїздки на Луганщину, Президент України зустрівся з деякими з цих сімей. Люди звернулися до Глави держави з проханням допомогти в отриманні житла. Власні оселі вони були змушені покинути впродовж півгодини. Володимир Зеленський доручив голові Луганської ОДА Сергію Гайдаю посприяти в пошуку та облаштуванні житла. Незабаром було знайдено квартири та проведено капітальний ремонт у них.

«Ми обіцяли – і зробили. Маємо захищати наших громадян. Радий, що родини, котрі пережили шок війни, тепер можуть облаштуватися й знову відчути домашній затишок», – сказав Президент.

Глава держави побажав сім'ям миру та злагоди у нових домівках.

«Дякую, що дали нам надію та виконали свою обіцянку. Для нас це було життєво необхідно. Спасибі за те, що тепер у нас є своє житло, адже людина без домівки – як дерево без кореня», – сказала Наталія Бочко, котра отримала нове помешкання.