За підтримки першої леді українським медзакладам передали ще три інкубатори для виходжування новонароджених

У Харківську та Запорізьку обласні клінічні лікарні, а також у Сумський обласний клінічний перинатальний центр передали інкубатори з безперебійним живленням для виходжування новонароджених. Нові апарати вдалося отримати завдяки спільним зусиллям МОЗ, першої леді України Олени Зеленської у партнерстві зі словацьким урядом.

До ініціативи приєднався Президент Володимир Зеленський. Уряд Словаччини нагородив його державною премією імені Александра Дубчека. Грошову складову відзнаки витратили на інкубатори.

Ще чотири пристрої були придбані раніше – у межах співпраці з французькими партнерами та організацією «Лікарі без кордонів».

Таким чином у Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Сумській областях функціонує вже сім апаратів, переданих за підтримки першої леді.

«Інкубатори є значним внеском у виходжування малюків з вагою менш як 1500 грамів, бо забезпечують сервоконтроль температури тіла, підтримують постійну вологість, мають гарну шумоізоляцію. Фактично це «рятувальна капсула» для малюків», – розповіла Олена Зеленська.

За три місяці війни в Україні народилося понад 50 тисяч немовлят, які ніколи не бачили мирного неба. Деякі з них з'явилися на світ передчасно через стрес, що його довелося пережити їхнім матерям. Щоб допомагати у виходжуванні недоношених малюків, було ініційовано закупівлю інкубаторів.

«Немовлята не мають народжуватися на війні. Жінки не повинні терпіти перейми в бомбосховищах, здригаючись від жаху. Але так сталося, що це наша реальність. Тож ми зробимо все, щоб подбати про маленьких українців із перших хвилин життя. Бо щоб бились їхні серця, наші воїни б’ються на фронті, наші дипломати б’ються на переговорах», – зауважила перша леді.

Дружина Президента додала, що проект триває – чергову партію інкубаторів очікують наступного місяця. Їх передадуть в українські пологові будинки.