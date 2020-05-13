За завданням Президента уряд запропонує порядок страхових виплат родинам загиблих та постраждалих медиків, які борються з поширенням COVID-19

З ініціативи Президента України Володимира Зеленського Кабінет Міністрів готується представити порядок страхових виплат родинам загиблих та постраждалих медиків, які борються з епідемією коронавірусної інфекції. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на традиційній селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусу, що відбулася під головуванням Володимира Зеленського.

Відповідні постанови розглядатимуть завтра, щоб почати виплати найближчим часом.

За словами голови уряду, виплати здійснюватимуть залежно від того, чи заразився медик, безпосередньо протидіючи коронавірусу, чи за інших обставин. Йдеться, серед іншого, про виплати 1 млн 576 тис. грн родинам медичних працівників у разі їхньої загибелі від коронавірусу, на який вони захворіли під час виконання професійних обов’язків, 210 тис. грн, якщо медик захворів і помер не під час роботи з хворими на COVID-19, а також про виплати в разі отримання інвалідності внаслідок захворювання медика на коронавірусну інфекцію.

«Коронавірус продовжує приносити нові жертви, і ми маємо діяти так само швидко, тому спрощуємо бюрократію, щоб уже на ділі допомагати родинам загиблих та постраждалих», – наголосив Глава держави.

Також за завданням Президента відучора була збільшена кількість приміських електропоїздів на Київщині та встановлені гучномовці, які нагадують про дотримання заходів особистого захисту, завдяки чому на зупинках вдалося уникнути великих скупчень людей, і більше пасажирів стали надягати маски. Відповідні відеозаписи з різних зупинок продемонстрував на нараді міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Володимир Зеленський поставив завдання посилити перемовини на міжнародній арені щодо співпраці у придбанні вакцини проти COVID-19, якщо вона буде виготовлена.

«Україна має отримати доступ до вакцини нарівні з іншими країнами, щойно вона буде виготовлена. У нас хороші відносини з Європейським Союзом. Будь ласка, уважно стежте за розробками вакцини проти коронавірусу та тримайте Україну високо на порядку денному», – зазначив Глава держави.