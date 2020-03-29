Заходи щодо недопущення коронавірусної інфекції не мають впливати на рівень готовності ЗСУ – Президент

Будь-які заходи, пов’язані з недопущенням коронавірусної інфекції, не мають впливати на високий рівень готовності Збройних сил України виконувати покладені на них завдання. На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський на селекторній нараді з міністром оборони України, Головнокомандувачем ЗСУ та командувачами видів, родів Збройних сил. Нарада була присвячена питанням запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 та забезпечення обороноздатності України. Глава держави заслухав інформацію про стан справ щодо заходів, яких вживає командування задля нерозповсюдження COVID-19 у військах, а також щодо участі військових у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

«Ми зробимо все можливе, щоб наші військові залишалися здоровими. Це наше першочергове завдання. Однак усі заходи, які вживаються заради безпеки від коронавірусу, не повинні вплинути на бойову готовність наших військовослужбовців. Тут усе просто: вони захищають нас, а ми – їх», – зазначив Президент.

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак запевнив, що ЗСУ готові до відсічі агресору та оборони України. У робочому порядку була заслухана інформація про основні проблеми із забезпеченням та дані всі необхідні доручення. Міністр оборони України Андрій Таран доповів, що ситуація контрольована, оскільки пріоритет для Міністерства оборони – людиноцентричність і піклування про відповідне та повне забезпечення кожного військовослужбовця ЗСУ.