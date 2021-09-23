Захворюваність на COVID-19 зростає, але локдауну можна уникнути завдяки вакцинації та дотриманню карантинних обмежень – нарада у Президента

Ситуацію з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні, пришвидшення процесу вакцинації та боротьбу з підробкою ПЛР-тестів і сертифікатів про щеплення обговорили учасники селекторної наради з питань протидії пандемії COVID-19, що відбулася під головуванням Президента України Володимира Зеленського.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що за минулий тиждень у країні зафіксовано 90 079 нових випадків COVID-19, тоді як тижнем раніше було виявлено 64 606 випадків. Таким чином, динаміка зростання продовжує зберігатися, найбільше хворих виявлено у четвер – 16 362.

«Зросла кількість тестувань. Минулого тижня зроблено 310 тисяч ПЛР-тестів, 285 тисяч експрес-тестів і 60 тисяч ІФА-тестів. За минулий тиждень проведена 721 тисяча щеплень», – розповів очільник уряду.

На нараді Главі держави доповіли про перебіг вакцинації, а також про те, що обговорюється можливість внести зміни до постанови Кабінету Міністрів про спеціальні заходи щодо протидії поширенню COVID-19. Серед обговорюваних змін, зокрема, можливість перебування в закладах харчування лише за наявності сертифіката про вакцинацію. Це ж стосуватиметься й користування залізничним, автобусним та авіаційним транспортом для міжобласного сполучення.

Учасники наради наголосили, що єдиною можливістю уникнути повного локдауну в Україні є вакцинація. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зауважив, що наразі серед госпіталізованих з COVID-19 близько 97% – невакциновані.

«Це і є підтвердженням ефективності вакцинації», – зазначив він.

Керівництво Національної поліції та Служби безпеки України доповіло Президенту про боротьбу з підробкою ПЛР-тестів і COVID-сертифікатів. Було також заявлено про наміри робити вибіркові перевірки дотримання карантинних обмежень у закладах громадського харчування, кінотеатрах та інших місцях масового перебування людей.

Володимир Зеленський вкотре наголосив на необхідності роз’яснювальної роботи щодо всіх заходів, зокрема обмежень, які запроваджуватимуться, та популяризації вакцинації серед українців за допомогою масштабної інформаційної кампанії.

Віктор Ляшко під час наради також розповів про впровадження електронної системи управління запасами лікарських засобів і медичних виробів e-Stock, яка надаватиме інформацію щодо наявності тих чи інших ліків у вітчизняних лікарнях. Президент попросив долучитися до процесу віце-прем'єр-міністра – міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, щоб прискорити запуск цієї системи.