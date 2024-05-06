Зараз ми надзвичайно активно працюємо, готуючи інавгураційний Саміт миру у Швейцарії – Президент у вечірньому зверненні

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні розмови з президентами Литви і Польщі Гітанасом Наусєдою і Анджеєм Дудою та прем’єр-міністрами Естонії і Канади Каєю Каллас і Джастіном Трюдо.

«Зараз ми надзвичайно активно працюємо, готуючи інавгураційний Саміт – Саміт миру у Швейцарії. І важливо, щоб на Саміті змогли проявити своє лідерство якнайбільше держав, якнайбільше суб’єктів, які зацікавлені в повній силі Статуту ООН та міжнародного права», – сказав Глава держави у вечірньому зверненні.

Володимир Зеленський зазначив, що особисто запросив співрозмовників на захід і подякував їм за підтримку Української формули миру.

«Такий мир і справжнє відновлення спокою в міжнародних відносинах можливі лише за умови, якщо світова більшість долучиться до встановлення миру й примусить до миру Росію – примусить її визнавати базові правила нормального співжиття народів», – наголосив Президент.

Глава держави подякував кожному лідерові, який стимулює інших бути присутніми на Глобальному саміті миру у Швейцарії. І зазначив, що завтра та найближчими тижнями триватиме робота з країнами й лідерами, щоб міжнародне право було підтримане міжнародною солідарністю.

Під час телефонних розмов Володимир Зеленський також поінформував лідерів про ситуацію на передовій та потреби нашої країни в посиленні ППО. Із Президентом Литви Гітанасом Наусєдою та Премʼєр-міністеркою Естонії Каєю Каллас обговорили підписання двосторонніх безпекових угод.