Зараз підтримка України означає роботу на недопущення глобального голоду – звернення Президента Володимира Зеленського

Мудрий народе нашої найсміливішої країни!

Усі наші захисники й захисниці!

Минулого року 14 травня в нашій державі вперше відзначався День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. 2 тисячі 659 українців та українок отримали звання Праведників народів світу. Наша країна – четверта у світі за кількістю Праведників. Людей, які ризикували своїм життям, життям своїх рідних, але все одно рятували тих, кому загрожувала неминуча смерть від рук нацистів. Рятували дітей, дорослих, цілі родини.

Кожна з таких історій порятунку вражає. Вражає сміливістю, бо навколо було тотальне зло, а люди все одно зберігали добро у своєму серці. Вражає вірою в те, що людяність все одно переможе попри тодішню окупацію та силу нацистів.

Праведники були в усіх регіонах нашої держави – від Закарпаття до Криму, від Одеси до Харкова. І ще далеко не про всі історії порятунку ми знаємо. Було багато й тих, хто просто не встиг розповісти, завдяки кому зберіг життя. Рятували й зовсім маленьких дітей, які просто не могли розуміти, що насправді з ними відбувається.

Ми маємо завжди згадувати, що в нашого народу є такі Праведники і що навіть у найтемніших обставинах знаходяться люди, які несуть світло. Саме таке прагнення до добра ми бачимо й зараз в українців і українок, які допомагають рятувати людей від окупантів, від таких самих нацистів.

Я вдячний усім журналістам і просто всім небайдужим людям, які документують сучасні історії порятунку та фіксують для всіх поколінь нашого народу, через що доводиться пройти Україні і як люди проявляють свої найкращі якості, рятуючи інших – знайомих і незнайомих, рідних, чужих, дітей, дорослих.

Провів сьогодні у Києві переговори з делегацією сенаторів США на чолі з лідером республіканської меншості в Сенаті Мітчеллом Макконнеллом. Вважаю, що цей візит вкотре демонструє міцність двопартійної підтримки нашої держави, потужність звʼязку між українським та американським народами.

Обговорили різні напрямки підтримки нашої держави, зокрема оборонну та фінансову. А також і посилення санкцій проти Росії. Подякував за історичне рішення про поновлення програми ленд-лізу. Закликав офіційно визнати Росію державою-терористом.

Одне з питань, яким займаюся фактично щоденно, – це продовольча безпека. Дедалі більше держав світу усвідомлюють, що Росія, заблокувавши для нас Чорне море і продовжуючи цю війну, ставить десятки інших країн перед загрозою цінової кризи на ринку продовольства та навіть голоду. Це ще один стимул для нашої антивоєнної коаліції діяти більш рішучо разом.

Зараз підтримка для України – і передусім зброєю – означає роботу на недопущення глобального голоду. Що швидше ми звільнимо нашу землю і гарантуємо Україні безпеку, то швидше може відновитися нормальний стан продовольчого ринку.

Ситуація на Донбасі залишається дуже важкою. Російські війська досі намагаються показати хоча б якусь перемогу. На 80-й день повномасштабного вторгнення це виглядає особливо божевільно, але вони не припиняють всіх цих намагань.

Я вдячний кожному й кожній, хто тримає оборону й наближає і для Донбасу, і для Приазовʼя, і для Херсона те саме, що зараз відбувається на Харківщині. Крок за кроком змушуємо окупантів піти з нашої землі. Змусимо піти і з українського моря.

До речі, зараз у багатьох містах і громадах України тривають дискусії про перейменування вулиць і площ. Раджу звернутися до історій українських Праведників і увічнити їхню памʼять. Бо це саме про ту сміливість і людяність українців, які вже довели, що зло, яке приходить на нашу землю, неминуче програє.

Вічна слава всім нашим захисникам і захисницям!

Вічна памʼять усім, хто віддав життя за Україну!

Слава Україні!