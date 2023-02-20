Зараз в Україні вирішується доля світового порядку, що заснований на правилах, на людяності, на передбачуваності – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Сьогоднішній день був символічним. 362-й день повномасштабної війни, а ми у нашій вільній столиці нашої вільної країни приймаємо з візитом нашого потужного союзника – Президента Сполучених Штатів Америки – й говоримо з ним про майбутнє України, наших відносин, усієї Європи та глобальної демократії. Це показник, наскільки Україна стійка. І наскільки Україна важлива для світу.

Дев’ята річниця найстрашніших днів Майдану, річниця початку російської агресії проти нашої держави, коли залишалося зовсім небагато часу до окупації нашого Криму. А зараз, через дев’ять років після того, ми більше ніж будь-коли впевнені, що справедливість усе ж таки буде відновлено.

Держава-агресор, яка послідовно йшла до того, щоб стати державою-терористом, відповідатиме за свої злочини. Відповідатиме завдяки зусиллям України й усіх наших партнерів, усього вільного світу, усіх, хто зараз допомагає нам захищати нашу незалежність, свободу й міжнародний правопорядок. Ми переможемо в цьому історичному протистоянні.

Коли Президент Байден – тоді віце-президент – у грудні 2015 року звертався до Верховної Ради України, він підкреслив дуже важливу річ: не буде перебільшенням сказати, що надії всіх волелюбних людей по всьому світу – з нами, з українцями, бо так багато залежить від успіху нашого крихкого експерименту з демократією. Залежить для нашої держави, для всієї Європи – вільної та в мирі. Для всього світу, де демократія під загрозою.

Зараз ми абсолютно впевнені, що немає нічого, що могло б похитнути нашу демократію. Жоден елемент українського життя вже не є й ніколи не буде крихким. І наша міцність – це потужний внесок у міцність усіх волелюбних націй у світі.

Саме зараз і саме в Україні вирішується доля світового порядку, який заснований на правилах, на людяності, на передбачуваності. І сьогодні ми з Президентом Байденом говорили, зокрема, про те, як уже цього року зробити все для нашої спільної перемоги у війні, що була розпочата Росією.

Розпочата дев’ять років тому. Повномасштабна – від минулого лютого. Ми маємо зробити все, щоб саме цього року можна було поставити крапку в російській агресії, дати волю нашим на сьогодні ще окупованим територіям і дати гарантії надійної безпеки як нашій державі, так і всім народам Європи, які хочуть жити вільно та в мирі.

Конкретні кроки для цього відомі. Наші оборонні потреби для цього відомі. Які активні дії для цього потрібні – дії передусім наших воїнів на фронті – теж добре відомо нашим партнерам. Потрібна лише рішучість.

Сьогодні я побачив таку рішучість Президента Байдена та Сполучених Штатів Америки. І я хочу подякувати пану Президенту за цей його візит і за переговори – справді корисні, – що фактично продовжили нашу розмову, яку ми розпочали у Вашингтоні під час мого візиту в грудні.

Працюємо над постачанням далекобійної зброї та інших видів озброєння, яких раніше не було в пакетах підтримки. І я дякую за черговий пакет, який точно посилить наших хлопців на передовій.

Дякую також від імені всіх українців усім американцям – звичайним людям і лідерам громад, спільнот, членам Конгресу від обох партій і всім членам команди Президента Байдена – за те, що наші відносини – між Україною й Америкою – досягли історично найзмістовнішого рівня. Нас можна назвати справжніми союзниками, і наше союзництво з Америкою справді зміцнює світ.

Цього тижня ми продовжимо дипломатичну роботу з представниками Сполучених Штатів. Будуть і вагомі події у відносинах з іншими нашими партнерами як у Європі, так і по всьому світу.

Рік повномасштабної війни, рік нашої незламності, яка стала відповіддю на кремлівську ілюзію про «три дні на Київ»... Рік! І ми робимо справді український глобальний тиждень.

Сьогодні ж провів переговори з директоркою МВФ, яка прибула в Київ.

Мені було дуже приємно почути позитивну оцінку стійкості наших інституцій, дієвості та ефективності нашої країни в умовах такої жорстокої й тотальної агресії. Бувають ситуації, коли навіть у значно простіших умовах держави не витримують. Українська держава пройшла страшні випробування й зберегла повну функціональність. Це ще одне досягнення наших людей – усіх, хто працює на державу. Досягнення, яке варто відзначити саме зараз – цими днями, напередодні річниці вторгнення. Українці здатні на дуже вагомі речі, і щодня ми бачимо нові докази цього.

Хочу сьогодні відзначити – як уже традиційно – наших героїв на передовій. Тих, хто щодня демонструє надзвичайну хоробрість, неймовірну стійкість та дуже потрібну Україні результативність у знищенні ворога.

Десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Піхотинці 72-ї та 110-ї окремих механізованих бригад. Підрозділи та сили підтримки цих бригад. Гармаші 55-ї окремої артилерійської бригади. Дякую вам, хлопці, за відвагу та влучність на Донеччині!

А ще – 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада та 1-й артилерійський дивізіон 44-ї окремої артилерійської бригади. Дякую вам, хлопці, за гідну відповідь ворогу на атаки проти нашого Запоріжжя!

66-та і 92-га окремі механізовані бригади, 81-ша окрема аеромобільна бригада, 95-та окрема десантно-штурмова бригада. Дякую, хлопці, за те, що не лише завдаєте ворогу суттєвих втрат на Луганщині, а й що даєте віру в наш рух до звільнення нашої землі.

Слава всім, хто воює за Україну!

Дякую всім, хто допомагає!

Світла памʼять кожному й кожній, хто віддав своє життя за волю для України!

Слава Україні!