Заступник керівника Офісу Президента обговорив із представниками HRW створення міжнародного трибуналу

Заступник керівника Офісу Президента України Андрій Смирнов провів зустріч із представниками найбільшої правозахисної організації США Human Right Watch. На зустрічі сторони домовилися співпрацювати в напрямі протидії агресії Росії.

Зокрема, було порушено питання створення спеціального міжнародного трибуналу, який судитиме російське військове та політичне керівництво.

«Ані злочину геноциду, ані злочину проти людяності не було б, якби не сталося основного злочину — злочину агресії. З перших днів ескалації в лютому 2022 року ми займаємося пошуком шляхів притягнення до відповідальності людей, які розв'язали наймасштабніший конфлікт із часів Другої світової війни. Ми вивчили всі історичні приклади того, як працювали Нюрнберзький, Токійський трибунали, а також можливості Міжнародного кримінального суду. І зрозуміли, що єдиним можливим способом швидко покарати вище політичне і військове керівництво Росії буде створення трибуналу», — заявив заступник керівника Офісу Президента.

Він наголосив, що мандат Міжнародного кримінального суду (МКС) не дає змоги розслідувати злочин агресії, скоєний Росією. Суд може розслідувати воєнні злочини, геноцид, злочини проти людяності.

Андрій Смирнов акцентував, що Україна тісно співпрацює з Міжнародним кримінальним судом у питаннях розслідування воєнних злочинів, геноциду та злочинів проти людяності.

«Ми ухвалили безліч законів, які дають МКС змогу проводити розслідування будь-яких злочинів усередині України й максимально сприяємо суду в цьому», — сказав заступник керівника Офісу Президента.

«Ми зіткнулися з тим, що за останні 70 років у світі нікого не було притягнуто до відповідальності за злочин агресії. Росія прийшла в Україну з агресією ще у 2014 році, у 2008-му вони напали на Грузію. Ця країна всюди сіє терор і хаос. І за це ніколи не була покарана», — додав Андрій Смирнов.

Він нагадав, що в березні минулого року Офіс Президента України почав адвокатувати ідею створення трибуналу, і вже за три місяці її підтримали Парламентська асамблея Ради Європи та Європарламент. Нині є вже шість резолюцій Парламентської асамблеї Ради Європи, п'ять рішень Європарламенту, резолюції Парламентської асамблеї НАТО та ОБСЄ. Також Сейм Литовської Республіки, Рійгікогу Естонії, парламенти Нідерландів, Чеської Республіки, Франції, Латвії, Словаччини ухвалили резолюції з підтримкою створення спеціального трибуналу.

«Відбулося перше засідання Core Group, куди увійшла 21 країна й де обговорюється модель роботи трибуналу. Також найближчим часом у Гаазі почне працювати Interim Prosecutor's Office, який займеться збором доказів злочину агресії. Найближчим часом ми чекаємо на резолюцію Генеральної Асамблеї ООН, яка закличе до покарання Росії за злочин агресії», — розповів заступник керівника Офісу Президента.