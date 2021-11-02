Заступник керівника Офісу Президента провів телефонну розмову з директором Дипломатичного кабінету Прем’єр-міністра Греції

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів телефонну розмову з директором Дипломатичного кабінету Прем’єр-міністра Грецької Республіки Елені Соурані.

Співрозмовники позитивно оцінили результати зустрічі Президента України Володимира Зеленського з Прем’єр-міністром Грецької Республіки Кіріакосом Міцотакісом, яка відбулася під час кліматичної конференції в Глазго, і обговорили подальші кроки для виконання досягнутих домовленостей.

Ігор Жовква поінформував про підсумки 23-го саміту Україна – ЄС, який відбувся у Києві 12 жовтня, та пріоритети відносин нашої держави з Європейським Союзом, наголосивши на незмінності стратегічного курсу України на європейську інтеграцію. У цьому зв’язку він акцентував увагу на важливості визнання європейської перспективи Української держави й висловив сподівання, що Греція увійде до переліку країн, які уклали з Україною відповідні двосторонні декларації. Співрозмовники домовилися продовжити роботу в цьому напрямі.

Окрема увага була приділена підготовці до саміту Східного партнерства та необхідності врахування амбіцій держав «Асоційованого тріо».

Ігор Жовква поінформував Елені Соурані про безпекову ситуацію на Донбасі, а також про зусилля, яких докладає українська сторона для мирного врегулювання. Він подякував Грецькій Республіці за незмінну позицію на підтримку територіальної цілісності й суверенітету України, а також дотримання санкційної політики Європейського Союзу щодо РФ.

Було також обговорено питання співпраці сторін у контексті курсу України на інтеграцію з НАТО. Ігор Жовква висловив сподівання на продовження підтримки грецької сторони у питанні визначення Альянсом часових рамок та схвалення подальших рішень щодо євроатлантичної інтеграції нашої держави.