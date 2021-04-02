Заступник керівника Офісу Президента та Посол Швеції обговорили ескалацію Росією ситуації на сході України та можливі шляхи її стабілізації

Заступник керівника Офісу Президента України Роман Машовець зустрівся з Послом Швеції в Україні Тобіасом Тибергом та обговорив питання погіршення ситуації на сході України й поблизу її кордону та можливі шляхи стримування російської агресії.

Роман Машовець подякував за підтримку Швецією суверенітету й територіальної цілісності України, яку вона надає на постійній основі, та готовність Швеції до обговорення шляхів покращення стану безпеки у Європі.

Заступник керівника Офісу Президента України привернув увагу до нарощування Росією військових сил вздовж українських кордонів, у результаті чого їхня чисельність невдовзі має подвоїтись, а також до загострення російською стороною ситуації на сході України й порушення нею режиму припинення вогню. Він наголосив на важливості скоординованих дій на міжнародному рівні з недопущення ескалації ситуації та притягнення Росії до відповідальності за її військові дії.

«Якщо Росія відмовиться від пропозицій розумних рішень, то ми і вся міжнародна спільнота чітко побачить, хто винний у дестабілізації ситуації», – зазначив Роман Машовець.

Особливу увагу заступник керівника Офісу Президента звернув на небажання російської сторони виконувати раніше досягнуті домовленості та дотримуватися курсу на мирне врегулювання конфлікту, що покладає всю відповідальність на керівництво Росії. Він запропонував спільно опрацювати дієвий механізм із забезпечення чіткої фіксації фактів порушення режиму «тиші».

Зі свого боку Посол Швеції звернув увагу на зусилля, яких вживає Швеція, зокрема як країна, що головує в ОБСЄ, щодо забезпечення прозорості військових дій Росії відповідно до її зобов’язань у межах Віденського документа 2011 року. Він позитивно оцінив зусилля української сторони з мирного врегулювання конфлікту та повернення до режиму припинення вогню.

«Україна дотримується правил міжнародного права і міжнародного гуманітарного права», – наголосив Тобіас Тиберг.

Посол зазначив, що Швеція й надалі звертатиме велику увагу на ситуацію на сході України та поблизу її східних кордонів і підтримуватиме суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.