Заступник керівника Офісу Президента України провів відеоконференцію з дипломатичним радником Президента Бразилії

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів відеоконференцію з дипломатичним радником Президента Бразилії Філіпе Мартінсом.

Основною темою розмови стало подальше виконання домовленостей Президента України Володимира Зеленського та Президента Бразилії Жаїра Болсонару в умовах пандемії. Окремо співрозмовники торкнулися питання посилення взаємодії двох країн у протидії наслідкам коронавірусу.

Сторони обговорили оновлений графік подальших контактів на високому рівні. Окреслено першочергові пріоритетні напрями взаємодії між Україною та Бразилією в торговельно-економічній та інвестиційній сферах. У цьому контексті відзначено важливість проведення найближчим часом сьомого засідання Українсько-бразильської міжурядової комісії з питань торговельно-економічного співробітництва. На думку співрозмовників, такий захід, з огляду на пандемію COVID-19, міг би пройти в режимі відеоконференції.

«Бразилія є найбільшим торговельним партнером України в Південній Америці», – зазначив Ігор Жовква, наголосивши на необхідності наповнювати українсько-бразильське стратегічне партнерство конкретними взаємовигідними економічними та інвестиційними проектами.

Ігор Жовква та Філіпе Мартінс також обговорили співпрацю двох держав у військово-технічній та оборонній сфері. Окрему увагу було приділено спільним планам щодо подальшої співпраці космічних відомств України та Бразилії.