Заступник керівника Офісу Президента України взяв участь у Діалозі з оборонної промисловості між Україною та Бразилією

Відбулася зустріч заступника керівника Офісу Президента України Ігоря Жовкви з делегацією на чолі з секретарем (заступником міністра) з питань оборонної продукції Міністерства оборони Бразилії Маркосом Дего, яка перебуває в Києві для участі у першому Діалозі з оборонної промисловості між двома країнами.

Сторони обговорили стратегічну співпрацю двох держав у військово-технічній та оборонній галузі. Окреслено перспективні двосторонні проекти у сфері військово-технічного співробітництва, а також в аерокосмічній галузі.

Окремо відзначено важливість проведення першого Діалогу з оборонної промисловості між Україною та Бразилією. Сторони привітали той факт, що Україна стала шостою країною у світі, з якою Бразилія започаткувала такий Діалог (поруч зі США, Італією, Францією, Індією та Португалією).

«Перший Діалог з оборонної промисловості між Україною та Бразилією, який відбувся у розвиток домовленостей президентів України та Бразилії, стає унікальним міждержавним форматом, який, серед іншого, дозволяє встановити безпосередні зв’язки не лише між державними підприємствами, а й приватними компаніями, які працюють у цій сфері», – зазначив Ігор Жовква.

У цьому контексті заступник керівника Офісу Президента подякував секретарю з питань оборонної продукції Міністерства оборони Бразилії Маркосу Дего за включення до складу офіційної делегації представників відомих у світі компаній Embraer, Taurus Armas, AVIBRÁS, IMBEL, Condor, Kryptus.

«Україна та Бразилія мають власні високорозвинуті технології та працюють на ринках третіх країн. Переконаний, що спільними зусиллями нам вдасться підвищити наші конкурентні переваги на зовнішніх ринках», – наголосив Ігор Жовква.