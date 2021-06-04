Завдяки державним програмам підтримки роботодавці під час кризи не лише змогли зберегти робочі місця, а й навіть створити нові – Юлія Свириденко

Через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19 держава запропонувала ефективні заходи для того, щоб запобігти потенційному зростанню безробіття у країні і стабілізувати ситуацію. Про це розповіла заступник керівника Офісу Президента України Юлія Свириденко під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Трудові ресурси», що проходить у Києві.

Вона зазначила, що найбільшу ефективність показали п’ять програм державної підтримки. Перша – так звана програма щодо часткового безробіття, яку реалізовував Державний центр зайнятості. Нею могли скористатися всі роботодавці, що мають найманих працівників і були змушені скоротити робочий час. Держава компенсувала це скорочення завдяки видаткам з бюджету. За цією допомогою звернулося 200 тис. підприємств, програмою щодо часткового безробіття торік скористалося 400 тис. громадян.

Юлія Свириденко нагадала, що окремо реалізовувалася програма для великого бізнесу, який найбільше втратив через кризу. Зокрема, сфера послуг, вантажних і пасажирських перевезень. Цією програмою скористалося 160 тис. працівників відповідних великих компаній.

Ще однією програмою за ініціативою Президента Володимира Зеленського було запроваджено виплати по 8 тис. грн ФОПам і працівникам малих підприємств, діяльність яких суттєво постраждала від запровадження жорстких карантинних обмежень. За цією допомогою звернулися 480 тис. ФОПів і працівників малих підприємств минулого року, і 340 тис. – у 2021-му.

Юлія Свириденко наголосила, що значну ефективність продемонструвала запропонована Главою держави програма «Доступні кредити 5-7-9%», за якими звернулися 12 тис. підприємств. «Це не просто можливість отримати кредит на пільгових умовах, а й зберегти робочі місця. І ці підприємці не просто не скоротили 200 тисяч робітників, які вже працювали в них на етапі, коли вони робили заявку в банк, а й створили 15-17 тисяч, за нашими оцінками, нових робочих місць», – розповіла вона.

Заступник керівника Офісу Глави держави також зазначила, що в центрах зайнятості за 2020 рік 95 тис. безробітних пройшли навчання та перенавчання. «Разом зі звичайними, традиційними програмами, пов’язаними з набуттям кваліфікації кухаря, швачки, кравця, у нас були й нові освітні програми, що відповідають сучасним реаліям. Наприклад, великим попитом користувалося веб-програмування, і навіть були оператори безпілотних літальних апаратів», – повідомила вона.

Крім того, Юлія Свириденко зауважила, що ініційована Президентом Національна програма «Велике будівництво» за півтора року безпосередньо створила 200 тис. робочих місць у країні. «І ми кажемо не лише про дороги. Це й будівництво медичних амбулаторій, шкіл, дитячих садочків, спортивних об’єктів», – додала вона.

Заступник керівника Офісу Президента акцентувала, що наразі влада зосереджена на тому, щоб впровадити програму економічного відновлення. Зокрема, на всій території України має запрацювати програма зі зрошення, що дасть зростання ВВП щонайменше на 1,2% і можливість залучити велику кількість трудових ресурсів.

Юлія Свириденко також подякувала всім роботодавцям, які в цей кризовий період не лише змогли зберегти робочі місця, а й розвиваються, створюють нові проекти.