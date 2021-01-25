Завершилося засідання Ради національної безпеки і оборони під головуванням Президента

Відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України під головуванням Президента Володимира Зеленського, на якому було розглянуто низку важливих питань у військовій, енергетичній галузях та у сфері державної безпеки.

Члени РНБО заслухали доповіді Головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака, начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України полковника Кирила Буданова, голови Служби зовнішньої розвідки України генерал-лейтенанта Валерія Кондратюка про ситуацію в зоні проведення Операції об’єднаних сил. Рішення, ухвалені на засіданні, мають гриф «таємно», а тому не можуть бути розголошені.

Учасники детально зупинилися на сфері енергетичної безпеки, а саме на вжитті заходів щодо захисту майнових інтересів держави.

Рішенням РНБО, яке було введене в дію Указом Президента України від 28 травня 2015 року № 298, Кабінетові Міністрів було доручено вжити необхідних заходів для збереження та експлуатації частини нафтопродуктопроводів загальною довжиною 1433 км, що проходять через територію України.

Зокрема, Кабмін мав невідкладно визначити центральний орган виконавчої влади, відповідальний за збереження та експлуатацію частини нафтопродуктопроводів, і вжити заходів для забезпечення захисту економічних інтересів держави. Однак за понад п’ять років уряд не забезпечив належного захисту майнових інтересів держави та доведення в судах різних інстанцій права держави Україна на володіння та користування частиною нафтопродуктопроводів. Унаслідок цього державна власність опинилася в руках двох власників з іноземною реєстрацією, але афілійованих з двома громадянами України.

Згідно зі статтею сьомою Закону України «Про трубопровідний транспорт», «магістральний трубопровідний транспорт має важливе народногосподарське та оборонне значення і є державною власністю України».

Розглянувши це питання, РНБО ухвалила рішення про вжиття невідкладних заходів для повернення державного майна народу України. Також правоохоронним органам поставлено завдання провести з’ясування обставин, за яких державна власність опинилася у приватних руках.

«Ніякої приватизації цього об’єкта української власності не було. На наш погляд, у незрозумілий поки що спосіб цей об’єкт державної власності без приватизації, без Фонду держмайна опинився у власності структур, які зареєстровані в іншій країні. І зараз дано доручення розібратися, чому так сталося, хто цю оборудку проводив, і чому так сталося, що ці афілійовані з Україною громадяни на сьогоднішній день користувалися цим продуктопроводом», – повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов на брифінгу за результатами засідання.

Рішенням РНБО також були застосовані санкції до восьми фізичних та 19 юридичних осіб, серед яких є компанії – власники п'яти літаків. Санкції також застосовані до компаній, що обслуговують ці літаки.

Олексій Данілов додав, що санкції застосовані до компаній, зареєстрованих у низці країн, зокрема в РФ та Молдові.

Також, за його словами, санкції запроваджено щодо п’яти громадян Росії та трьох громадян України, серед яких – Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко.

«Служба безпеки України сьогодні розслідує кримінальне провадження за частиною 5 статті 258 Кримінального кодексу України – це фінансування тероризму. Відповідно до цієї статті, до пані Марченко, до всіх відповідних перелічених осіб, так само пана Медведчука, застосовані санкції», – пояснив секретар РНБО.

Нагадуємо, що ще 2 вересня 2015 року РНБО ухвалила рішення, яким було накладено санкції на окремих російських авіаперевізників. З 25 жовтня 2015 року уряд повністю припинив пряме авіаційне сполучення між Україною та Російською Федерацією, а з 00:00 годин 26 листопада 2015 року запроваджено заборону прольоту українського повітряного простору для всіх без винятку російських авіакомпаній.

Літаки, на які накладені санкції, здійснювали польоти всупереч нормативно-правовим актам України. Рішенням РНБО цю ситуацію виправлено.