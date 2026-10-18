Заява Президента України під час спільного з Прем’єр-міністром Норвегії та Президентом Фінляндії спілкування з медіа

Дуже дякую!

Йонасе, шановні журналісти, шановний народе Норвегії!

Дякую вам за те, що сьогодні приймаєте нас усіх і що допомагаєте нам, насамперед допомагаєте нашому народу.

Норвегія – одна з країн, які справді роблять найбільше для того, щоб допомогти нам захищати життя й убезпечувати людей. Дуже вам дякуємо за всі ці роки.

І дякую тобі, дорогий Алексе, за постійну підтримку та за всю ту роботу, яку ми разом виконуємо, щоб ефективніше захищати життя та гарантувати безпеку України й усієї Європи. Ми щиро цінуємо всіх, хто робить усе можливе, щоб допомогти нам.

Сьогодні ми проводимо важливі переговори з нашими американськими та іншими партнерами з Європи. Стів Віткофф також був тут з нами в Осло сьогодні, а Джаред Кушнер підключився онлайн, як уже сказав Йонас. І важливо, що ми продовжуємо діалог на всіх рівнях та спільно працюємо над рішеннями, необхідними, щоб закінчити цю війну.

Наші європейські партнери також беруть дуже активну участь у цій роботі. І сьогодні до нас приєднаються радники з питань безпеки з європейських країн.

Також сьогодні вранці в мене була хороша розмова з Марко Рубіо, державним секретарем. Я дуже ціную його готовність допомагати та його зусилля, спрямовані на пошук рішень усіх проблем, що стоять перед нами.

Перше. Україна прагне миру більше, ніж будь-хто інший. А розпочала цю війну саме Росія. І рішення продовжувати вбивства – це вибір Росії, і лише Росії.

Друге. Україна відразу підтримала американську пропозицію щодо енергетичного припинення вогню. Але Росія відповіла продовженням ударів. Ми пропонували різні варіанти. Ми готові не бити по чутливих об’єктах російського енергосектору, якщо Росія припинить атакувати наші. Путін сказав «ні». Але ми працюємо над пошуком рішення.

Третє. У нас є чіткі ідеї щодо того, як досягти миру. І ми єдині з нашими європейськими партнерами в цих зусиллях, а також хочемо, щоб американці донесли ці ідеї до росіян. Одна з важливих ідей – це перехід до потенційної тристоронньої зустрічі лідерів для вирішення питань, які можуть вирішити лише лідери.

Стів завтра поїде в Росію. І побачимо, що скаже Путін.

Також дякую всім, хто підтримує Україну та відстоює мир. Дякую вам, шановні партнери, дорогі друзі.

Слава Україні!