Заява Президента України під час спільного з Прем’єр-міністром Фінляндії спілкування з медіа

Дуже дякую ще раз!

Шановні присутні!

Шановний пане Прем’єр-міністре, дорогий Петтері!

Шановні журналісти, представники бізнесу наших обох країн!

Сьогодні в нас продовження нашої роботи з Фінляндією, і продовження конкретне, дуже змістовне. Ми постійно спілкуємось із нашими партнерами, з Фінляндією, ми спілкуємося з Президентом Фінляндії – з Алексом Стуббом. Нещодавно в нас була зустріч, і вона важлива була в Норвегії. Там безпекові питання, оборонні, дипломатичні. І так само предметно працюємо з урядом Фінляндії – з Прем’єр-міністром, із Петтері. У нас прекрасні відносини. Я дякую за цю співпрацю, Петтері, тобі особисто, такий рівень наших відносин – відносини між нашими країнами, нашими людьми.

Сьогодні є новий пакет підтримки для України від Фінляндії, і є угоди, які додають нам можливостей для співпраці. Сім документів – зараз ви це бачили – сім документів були підписані. І загальний обсяг сьогоднішніх домовленостей – біля 300 мільйонів євро.

Важливо, що вже активно працює Drone Deal із Фінляндією, і в рамках цієї угоди є кроки, які були у 200 мільйонів євро. Це дуже важливі кроки, це дуже важливий початок і чітке посилення наших спроможностей, безпекових спроможностей України та Фінляндії.

Ми обговорили сьогодні спільну нашу роботу в рамках європейської програми SAFE. І ми просимо, щоб Фінляндія допомагала нам, і щоб у нас була копродукція, і допомагала нам у фінансуванні виробництва зброї під час такої війни, і саме завдяки інструменту SAFE: це загалом працює на Європу. Тому що це безпека України, безпека Європи.

Ми домовилися, що ми будемо використовувати більше супутникові спроможності Фінляндії. І це важливо для нашої оборони, для стійкості, для України, для Європи. Домовилися про це сьогодні, проговорювали можливості такої співпраці і компанія Nokia та ICEYE. Я дуже дякую за цю розмову, за цей діалог.

Ми дякуємо за готовність підтримати нашу логістику, нашу енергетику – це ключові мішені для Росії зараз, і те, що буде більше локомотивів у нас і більше енергетичного обладнання. І вітаю наших прем’єр-міністрів, які підписали цю угоду щодо локомотивів. Важливо. Все це захист і все це те, що нас зараз може підтримати.

Ми провели бізнес-форум – Україна та Фінляндія, компанії наших країн. Різна спрямованість компаній, із різних сфер: оборона, будівництво захисних споруд передусім, будівництво укриттів, промисловість. Важливо, що й зараз, у такий час війни, у нас є потенціал економічної взаємодії. Ми говорили про спільне виробництво і в Україні, і у Фінляндії, про локалізацію тут, у нас, і про технологічні проєкти спільні, які можуть стати дуже корисними для Фінляндії, для України. Ми проговорили, як можна розвивати спільні R&D-ініціативи як окремий напрям співпраці в рамках Drone Deal. Ми дякуємо ще раз кожній компанії, яка сьогодні тут, яка працює з Україною, яка допомагає нам, Україні. І це точно додає сил обом країнам.

Фінляндія є лідером Коаліції укриттів, у нас є домовленість, що в рамках цієї Коаліції будемо працювати заради додаткових можливостей, додаткових, простіше говорячи, фінансів на будівництво укриттів в Україні. Вже є будівництва в різних наших регіонах – різні проєкти. Частину ми реалізуємо, і найближчим часом. Частина проєктів більш складні – це, зокрема, укриття в лікарнях, усе це треба будувати, – і будуються. І ми робимо також наголос на забезпеченні мобільними укриттями. Швидкі рішення.

Факт, що Коаліція укриттів почала працювати. Ми домовилися, що Фінляндія постарається зробити відповідну міжнародну зустріч з іншими країнами – учасницями Коаліції укриттів: зараз уже 16 учасників Коаліції, і буде розширення. Потрібні зустрічі, потрібні відповідні формати, щоб дати більше фінансування на такі важливі проєкти, безперечно важливі. Серед усіх у Європі саме у Фінляндії найбільший досвід, найвища якість будівництва укриттів.

І, звісно, до нашого форуму ми говорили з Петтері. Багато різних питань, я сфокусувався на протиповітряній обороні. Це незмінний наш пріоритет з усіма партнерами, з кожним, хто може Україну посилити саме в ППО. Я дякую Фінляндії, що і в цьому ви нам допомагаєте, ми розраховуємо на позитивні наступні кроки й новини щодо ППО найближчим часом.

І окрема наша вдячність за підтримку України у європейській інтеграції. Петтері, дякуємо тобі, що ти підтримуєш нас. І Фінляндія чітко розуміє, чому Україна, українці потрібні Європі і євроатлантичній спільноті, і підтримує відповідно наш рух. Важливо, щоб до кінця цього року ми відкрили всі шість кластерів у перемовинах про вступ і рухались далі до повного членства у Європейському Союзі. Всі молодці, всі гарно попрацювали – і партнери, і наші команди. Чотири кластери відкриті, ще два – і буде такий відповідний шлях пройдено. Але попереду ще багато різних викликів. Дякую за твій візит, Петтері. І дякую ще раз за підтримку.

Слава Україні!