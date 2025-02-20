Збереження двопартійної підтримки України в Конгресі США: в Офісі Президента відбулася зустріч із делегацією помічників конгресменів і представницею УВКБ ООН

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Брусило провів зустріч із делегацією помічників конгресменів Сполучених Штатів Америки та представницею Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні Кароліною Ліндхольм Біллінг.

У зустрічі взяли участь помічники конгресменів із Республіканської та Демократичної партій, зокрема Ендрю Гарріса, Дастіна Джонсона, Марсі Каптур, Корі Лі Міллза, Джозефа Мореля, Джейсона Кроу, Кіта Алана Селфа, Девіда Валадао.

Американська делегація відвідала Київ, Харків, Дніпро та Запоріжжя й на власні очі побачила наслідки російської агресії та гуманітарні потреби.

Ігор Брусило наголосив на тому, що для України важливе збереження двопартійної підтримки в Конгресі США й надання максимальної допомоги.

«Американська зброя та фінансова підтримка стали ключовим чинником у нашій здатності протистояти агресору. Сьогодні як ніколи важливо зберегти цю єдність і продовжити допомогу Україні в боротьбі за свободу та демократичні цінності», – зазначив заступник керівника Офісу Президента.

Зокрема, обговорили питання внутрішньо переміщених українців та українок, які втратили дім унаслідок російської агресії. Понад 5 мільйонів людей були змушені покинути свої міста й села, водночас у деокупованих регіонах фіксується тенденція до повернення українців.

Ігор Брусило закликав представників УВКБ ООН продовжити підтримку внутрішньо переміщених осіб в Україні та поза її межами.

Особливу увагу під час зустрічі приділили важливості двостороннього діалогу між США та Україною в умовах активної дезінформаційної кампанії з боку країни-агресорки.

«Росія продовжує маніпулювати фактами й поширювати неправдиву інформацію. Тому прямий діалог між нашими країнами є критично важливим для розуміння реальної ситуації на місцях», – наголосив Ігор Брусило.

Делегація помічників конгресменів відзначила надзвичайну стійкість українського народу та готовність і надалі захищати свою країну.