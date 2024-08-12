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Житло, власна справа, освіта: Володимир Зеленський анонсував посилення державних програм підтримки молоді

12 серпня 2024 року - 19:20

Житло, власна справа, освіта: Володимир Зеленський анонсував посилення державних програм підтримки молоді

Україна вже має державні програми, які працюватимуть ще активніше в інтересах молоді. Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з учасниками Українського молодіжного форуму.

Зокрема, восени почнуть діяти зміни до програми «єОселя». Для українців та українок віком до 25 років буде передбачене зменшення першого внеску до 10%.

«Це справді хороша іпотечна програма. В ній передбачено 3% річних для військових, лікарів, учителів та правоохоронців і 7% річних для інших категорій», – зазначив Глава держави. 

Також для української молоді у вересні з’явиться нова програма грантів – 150 тис. грн на започаткування або розвиток власної справи. Уряд представить усі деталі. Крім того, запрацюють освітні гранти – програма підтримки абітурієнтів.

«Поступово уряд буде збільшувати наповненість коштами цієї та інших відповідних програм підтримки нашої, української, молоді. Таких програм має бути набагато більше. Будьте з Україною, будьте в Україні, і хай Україна завжди перемагає», – підсумував Володимир Зеленський.

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Зустріч Президента з учасниками Українського молодіжного форуму

12 серпня 2024 року - 17:06
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