Житомирщина має ставити перед собою та досягати максимально амбітних цілей – Глава держави на представленні Стратегії розвитку регіону

Перебуваючи з робочою поїздкою в Житомирській області, Президент України Володимир Зеленський взяв участь у представленні Стратегії розвитку регіону до 2027 року.

Починаючи зустріч, Глава держави зауважив, що мета створення стратегій розвитку українських регіонів дуже проста: кожна область повинна отримати свою дорожню карту на найближчі роки.

«Фундаментом для такого розвитку є сильні сторони кожного регіону й саме твоя активна участь. Кожен мешканець громади, села або міста має бути активним учасником життя рідної області. Бути замовником послуг від влади, контролювати її роботу та використання коштів, формувати порядок денний з найважливіших питань», – сказав Президент.

За словами Володимира Зеленського, формула успіху України прозора: успішний край – дорівнює успішна країна. Для цього кожен регіон має зосередитися на своїх перевагах.

«Житомирщина має таких, я впевнений, чимало. Це дійсно унікальна область і унікальні цифри: це 85% від усіх українських запасів титанових руд. 80% від загального видобутку кварциту. Ваша земля багата великими покладами напівдорогоцінного каміння, має багатообіцяючий аграрний потенціал», – наголосив Глава держави.

Крім того, як зауважив Президент, Житомирщина має унікальні природні та кліматичні умови. Тут розташовано понад 200 об’єктів природно-заповідного фонду, багато з яких – державного значення.

«Все це дає величезні можливості для розвитку рекреаційної та туристичної сфери в Житомирській області», – додав Володимир Зеленський.

На думку Президента, Житомирщина має ставити перед собою та досягати максимально амбітних цілей.

Глава держави нагадав, що саме цей край подарував Україні та світу батька космонавтики – вченого, конструктора ракетно-космічних систем Сергія Корольова, який колись казав: «Можна зробити швидко, але погано, а можна – повільно, але добре. Люди забудуть, що було швидко, але пам’ятатимуть, що було погано. І навпаки».

«Я не претендую на те, щоб сперечатися з видатним українцем, але дуже хочу попросити всіх – і центральну владу, й місцеву владу: давайте робити і добре, і по можливості – максимально швидко. Цього чекають всі – і житомиряни, і всі українці», – закликав Володимир Зеленський.

Голова Житомирської облдержадміністрації Віталій Бунечко, представляючи Стратегію розвитку регіону до 2027 року, звернув увагу, що Житомирщина межує зі столицею та є прикордонною областю, тому має транзитний потенціал та створює можливості для розвитку логістичних послуг.

Також у регіоні розташована одна з перспективних бурштиноносних зон в Україні, є запаси титанових руд, різні види облицювального каменю, запаси лабрадоритів і габро. Третину території області займають ліси, зокрема, з особливо цінними породами деревини.

Ще однією важливою перевагою Житомирщини є розвинений аграрний сектор, який виробляє весь спектр сільськогосподарської продукції.

Серед пріоритетів на найближчі роки голова ОДА назвав завершення легалізації видобутку копалин та заготівлі деревини й поступовий перехід від сировинної моделі до виробництва продукції з високою доданою вартістю.

У полі уваги й соціальна підтримка жителів області, а в частині охорони здоров’я – зокрема, формування повноцінного госпітального округу, що дасть можливість надавати якісні послуги пацієнтам регіону з використанням сучасного обладнання.

До 2026 року планується побудувати 15 закладів дошкільної освіти, реконструювати 22 приміщення під дитячі садки, відкрити нові групи, завдяки чому буде створено 2500 місць у дитсадках.

Ключовим індикатором розвитку Житомирщини має стати якість життя людини, створення нових виробництв та нових робочих місць.