Життя в Україні має бути комфортним, безпечним і сучасним – Президент під час обговорення перспектив розвитку Кривого Рогу

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у обговоренні перспектив розвитку та екологічної ситуації у Кривому Розі.

«Життя в Україні має бути комфортним, безпечним і сучасним. Я сьогодні перебуваю у Кривому Розі, де ми прагнемо бачити таке життя. Ми цього хочемо і вже це робимо», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що навколо Кривого Рогу будують нові дороги, які з’єднують місто з іншими областями.

«Я сьогодні побачив, що є шляхи Кривий Ріг – Кропивницький, Кривий Ріг – Дніпро, Кривий Ріг – Миколаїв. Залишився один великий шлях – до Запоріжжя. Наступного року ми закінчимо цю дорогу. Це з’єднання нашого прекрасного міста з іншими прекрасними містами України», – зауважив Президент.

Він наголосив, що влада Кривого Рогу має працювати разом з центральною владою задля розвитку міста.

Учасники зустрічі обговорили перспективи розвитку Кривого Рогу.

Кандидат на посаду криворізького міського голови Дмитро Шевчик наголосив, що Кривий Ріг має стати містом, яке притягує до себе молодь.

«Ми дуже хочемо, щоб наше місто було красивим, молодим, таким, яке молодь не хоче залишати, і якому радітимуть люди старшого покоління», – сказав Дмитро Шевчик.

Було обговорено низку інфраструктурних проектів, які планують реалізувати у Кривому Розі. Зокрема, йшлося про спорудження нових доріг навколо міста в межах програми «Велике будівництво». Наголошувалося на необхідності створення нових парків та скверів у кожному районі міста, а також розвитку спортивної та велосипедної інфраструктури.

Президент поцікавився перспективами розвитку швидкісного трамвая у Кривому Розі.

Керівник передвиборчого штабу Дмитра Шевчика Олександр Вешняков зазначив, що програмою розвитку міста передбачено як будівництво нових станцій швидкісного трамвая, так і будівництво нової трамвайної лінії, яка з’єднає райони Північного та Південного гірничо-збагачувальних комбінатів.