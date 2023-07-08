Зміїний. Вільний острів вільної України – звернення Президента зранку 500-го дня війни

Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Сьогодні ми на Зміїному – на нашому Зміїному, який ніколи не підкорити окупанту, як і всю Україну, бо ми – країна сміливих.

Сьогодні ми вшанували тут наших, українських героїв – усіх воїнів, які билися за цей острів, які звільнили його. І хоча це невеликий клаптик суходолу посеред нашого Чорного моря, це великий доказ того, що Україна поверне собі кожну частинку своєї території.

Я хочу подякувати – саме звідси, із цього місця перемоги – кожному нашому воїну за ці 500 днів.

Наші Збройні Сили, наша розвідка, Нацгвардія, наші прикордонники, Служба безпеки України, Національна поліція, наші звʼязківці, наш народ… Я дякую! Дякую всім, хто бʼється заради України!

І хай свобода, якої для України хотіли всі наші герої різних часів та яку належить вибороти саме зараз, буде шаною всім, хто віддав життя заради України. Ми обовʼязково переможемо! Обовʼязково!

Слава Україні!

Ми йдемо вперед. Дякую кожному й кожній!