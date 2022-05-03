Знищені об’єкти культури мають бути відновлені коштом Росії – Олексій Дніпров

Україна підраховує матеріальні збитки, завдані армією Російської Федерації, адже кожен знищений країною-агресором театр, музей, школа, філармонія чи бібліотека повинні бути відбудовані її коштом. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Олексій Дніпров під час брифінгу.

За його словами, внаслідок збройної агресії РФ пошкоджено та зруйновано культурні об’єкти в 56 територіальних громадах у 13 регіонах України.

«Найбільших втрат і збитків наразі культурна інфраструктура зазнала в Донецькій та Луганській, Сумській і Миколаївській областях», – повідомив Олексій Дніпров.

Також, за словами заступника керівника Офісу Глави держави, суттєвих руйнувань зазнали й об’єкти культурної спадщини. Зокрема, окупанти бомбардували засновану у XV столітті Святогірську лавру, де укривалися монахи та інші люди.

Це неповний перелік зруйнованих і пошкоджених об’єктів сфери культури, оскільки частина територій наразі перебуває під російською окупацією, а частину звільнених територій розміновують, додав він.

Заступник керівника Офісу Президента констатував, що бойові дії суттєво ускладнили роботу майже всіх установ, організацій і підприємств Національної академії наук України. Деякі з них опинилися на територіях, які захопили російські загарбники. Зокрема, це Луганський природний заповідник, Чорноморський біосферний заповідник та Херсонська гідробіологічна станція. Суттєво пошкоджені інститути в Києві, Харкові, Миколаєві та Сумах. Російські окупанти завдали серйозного руйнування лабораторіям на базі Інституту проблем безпеки атомних електростанцій, розташованому в Чорнобилі.

Але попри все НАН працює і проводить насамперед дослідження, пов’язані зі зміцненням обороноздатності й безпеки держави, повідомив Олексій Дніпров.

«Їх результатом стало створення перших вітчизняних зразків прозорої броні, які відповідають стандартам НАТО, радіолокаційної станції Х-діапазону та системи виявлення БПЛА, маскувальних композиційних покриттів, нових елементів радіо- та оптоелектроніки для вітчизняної зброї», – зазначив він.

Як повідомив заступник керівника Офісу Президента, чимало розробок спрямовано на підвищення тактико-технічних характеристик зброї, боєприпасів, ракетних систем, підвищення рівня балістичного захисту, живучості елементів конструкції техніки. Для військової медицини, зокрема, створено біоматеріали для відновлення кісткової тканини, сучасну технологію кріоконсервування клітин крові, різноманітні гемостатичні засоби та спеціальні пов’язки для лікування складних опіків і ран.

Крім того, як розповів заступник керівника Офісу Президента, Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона передав військовим медикам апарати для зварювання живих тканин та інструменти для операцій, а Інститут відновлюваної енергетики – автономно-переносну сонячну електростанцію, систему автономного живлення для використання у місцях бойових дій.

Олексій Дніпров також зауважив, що Національна академія наук України припинила будь-яку співпрацю з російськими науковими організаціями, вченими й тими міжнародними науковими організаціями, які фактично перебувають під контролем РФ. Було припинено й дію угод про наукове співробітництво між НАН України та АН Республіки Білорусь.

Крім того, за словами заступника керівника Офісу Президента, попри війну за графіком відбулася заміна антарктичної експедиції на станції «Академік Вернадський». Наша полярна станція продовжує виконувати весь обсяг безперервних досліджень, які тривають вже декілька десятиліть, а їх припинення завдало б суттєвих втрат світовій науці.

За словами Олексія Дніпрова, заміна наукових експедицій стала можливою завдяки українському криголаму – науково-дослідному судну «Ноосфера», яке було придбане торік у Великої Британії за ініціативою Президента України Володимира Зеленського.

«Важливо, що на зворотному шляху «Ноосфера» змінила також учасників польської антарктичної експедиції зі станції «Арцтовський». Поляки мали зафрахтоване російське судно, але вони від нього відмовилися. У першому ж рейсі «Ноосфера» показала, що здатна гідно замінити росіян», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

Він також додав, що Національний антарктичний науковий центр та українські полярники на «Вернадському» ведуть інформаційну кампанію за виключення Росії з усіх міжнародних наукових організацій з антарктичних досліджень.

Щодо освітньої сфери, то Інститут модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки виклав у вільний доступ 1288 онлайн-підручників і посібників для школярів та вчителів. Мала академія наук заснувала «Лекції майбутнього» – платформу для діалогу між українською молоддю та нобелівськими лауреатами й науковцями з усього світу. У квітні слухачі мали змогу поспілкуватися з двома лауреатами Нобелівської премії в галузі фізики та хімії, розповів Олексій Дніпров.

Окремо він поінформував, що за підтримки Офісу Президента та з ініціативи Міністерства оборони започатковано міжнародну культурно-мистецьку акцію за участю Національного президентського оркестру та провідних українських виконавців. Концертні тури відбудуться в деокупованих та визволених містах України, регіонах тимчасового переміщення та в місцях перебування евакуйованих громадян України за кордоном. Гала-концерт планують провести у серпні на майдані Незалежності.

Крім того, заступник керівника Офісу Глави держави розповів про здобутки українських атлетів на ХXIV літніх Дефлімпійських іграх у Бразилії. За три дні наші спортсмени додали в скарбничку України 25 медалей: 12 золотих, 3 срібних та 10 бронзових. Загалом Україну на Дефлімпіаді представляють 170 спортсменів у 16 видах спорту. Олексій Дніпров також повідомив, що на чемпіонаті Європи з дзюдо у ваговій категорії до 66 кілограмів Богдан Ядов виборов «золото».