Звернення Президента на другий ранок масштабної війни

Другий ранок масштабної війни. О четвертій годині російські сили продовжили завдавати ракетних ударів по території України.

Вони кажуть, що цивільні об'єкти для них – не мішень. Це брехня. Насправді вони не розрізняють, у яких районах діяти.

Під російським ударом, як і вчора, однаково перебувають військові та цивільні. Мета цієї атаки – тиск на вас, громадяни України, тиск на все наше суспільство. Наголошую: не просто на владу – на всіх українців. І сьогодні – ще більше, ніж учора.

Наші хлопці й дівчата – усі захисники України – не дали ворогу реалізувати оперативний замисел вторгнення у перший день. Українці демонструють справжній героїзм. У більшості напрямків ворога зупинили. Ідуть бої.

Тому атака Росії продовжується із розрахунку, що наші сили будуть втомлені. Але ніхто не втомлений.

Сили протиповітряної оборони України захищають наше небо. Настільки, наскільки це можливо. Авіація ворога підло діє над житловими кварталами, зокрема й столиці.

Жахливі вибухи у вранішньому небі над Києвом, бомбардування, влучання в житловий будинок, пожежа – все це нагадує перший такий же напад на нашу столицю, який відбувся в 1941 році.

Цього ранку ми захищаємо нашу державу наодинці – як і вчора. Найпотужніші сили світу спостерігають здалеку.

Чи переконали Росію вчорашні санкції? Ми чуємо у своєму небі та бачимо на своїй землі, що цього недостатньо. Чужі війська все ще намагаються активізуватися на нашій території .

Тільки солідарність і рішучість українців здатна зберегти нашу свободу й захистити державу. Армія, прикордонники, Національна гвардія, поліція, розвідка, Сили територіальної оборони – усі виконують свої завдання по максимуму.

Дуже важливо, щоб сьогодні наші громадяни продемонстрували також максимальну витримку і взаємопідтримку. Піклуйтеся про своїх рідних і близьких, але не забувайте також про людей, які поруч із вами. Тих, хто самотній, хто старшого віку. Допомагайте їм з продуктами. Допомагайте знайти укриття, коли діє повітряна тривога. Допомагайте з доступом до перевіреної офіційної інформації.

Зупиняйте ворога всюди, де бачите. Доля України залежить тільки від українців. Ніхто інший, окрім нас самих, не буде керувати нашим життям. Ми на своїй землі, за нами – правда. Знищити наш характер не вийде. Ракети «Калібр» безпорадні проти нашої свободи.

Росії все одно доведеться рано чи пізно говорити з нами. Говорити про те, як закінчити бойові дії й зупинити це вторгнення. Що швидше розмова почнеться, то меншими будуть втрати самої Росії.

Уважаемые граждане Российской Федерации. Как я уже сказал, сегодня ночью начали бомбить жилые кварталы города-героя Киева. Это всё напоминает 1941 год. Всем гражданам Российской Федерации, которые выходят на протесты, хочу сказать – мы вас видим. Это значит, что вы нас услышали. Это значит, что вы нам начинаете верить. Боритесь за нас. Боритесь против войны.

Шановні громадяни України.

Захищаємось! Не зупиняємось!

Слава вам!

Слава нашій армії!

Слава Україні!