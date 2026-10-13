Звернення Президента України до учасників засідання Європейської ради

Дуже дякую!

Шановні Антоніу, Урсуло, Міхоле!

Усі лідери Європейського Союзу! Наші друзі!

Усі європейці!

Я вдячний вам за підтримку України. Дякую. Ми багато пройшли разом за ці роки повномасштабної війни. Ніхто з нас не хотів цієї війни, абсолютно ніхто. Але саме нам доводиться мати справу з її жорстокістю та всією нестабільністю, яку вона спричинила. Єдність у захисті завжди будується завдяки тому, що багато людей стоять пліч-о-пліч. Якби не рішучий Європейський Союз, здатний ухвалювати сильні рішення, Путін уже зайшов би значно далі.

Європейський Союз не розпався. Він не відступив і не піддався страху, коли йшлося про захист європейського способу життя. І це мало не менше значення, ніж мужність українців.

Дорогі друзі!

Європа – це континент демократій. І рік за роком усе змінюється – до влади приходять нові лідери, змінюються коаліції, багато чого відбувається. Але що ніколи не змінюється? Рік за роком Путін залишається на своєму місці. І продовжує вести війну. Деякі із сьогоднішніх європейських лідерів, деякі з тих, хто сьогодні балотується на виборах і бере участь у політичному житті ваших країн, ще ходили до школи, коли Путін уже вів війну. І навіть тоді, коли Президентом Сполучених Штатів ще був Білл Клінтон, Путін уже вів війну. Проти чеченців. І та війна стала для Путіна уроком.

Якщо він використовує нафту й газ, щоб спокусити світ, багато політиків заплющують очі, навіть коли міста перетворюють на руїни, а села спалюють дотла. Саме так Путін і діє відтоді. І в нього завжди знаходиться якесь виправдання, чому він не може жити в мирі з тією чи іншою країною.

І весь цей час його справжнім противником ніколи не була лише одна країна.

Його справжній ворог – міжнародний порядок, заснований на правилах. Світ, у якому одна хвора людина не може вести війни, вбивати людей де заманеться та брехати скільки завгодно лише для того, щоб довічно залишатися при владі.

Саме тому ЄС, ваша єдність і кожна справді незалежна європейська країна є для нього мішенню. Не тому, що ви робите щось не так. Не тому, що хтось колись образив Росію чи не дав Путіну чогось, чого він хотів. Путін ладнає лише з тими, хто сам хоче вести війни й не поважає людське життя. Якщо він переможе, усе, що об’єднує вас і забезпечує мирне життя ваших людей, просто зникне. Подивіться, що він говорив усі ці роки. У нього проблема з усім, що відбулося після 1985 року.

Ми не хочемо повертатися в ті часи.

Важливо, що люди розуміють це в усьому Європейському Союзі – від Польщі, Фінляндії та всіх країн Північної Європи до Франції, Іспанії та Італії.

Ми можемо сперечатися й не погоджуватися одне з одним у політичних питаннях. Іноді в нас виникають серйозні розбіжності щодо рішень. І я впевнений, що це нормально для демократій.

Попри всі наші відмінності ми всі хочемо одного – системи безпеки, яка справді працює та здатна протидіяти сучасним загрозам.

Тож зараз, коли ми працюємо над тим, щоб нарешті зупинити Путіна, зупинити його війну, ми робимо це не лише заради України. Ми працюємо заради гарантій безпеки для всієї Європи. Заради гарантій того, що ця війна не перейде у спадок нашим дітям.

Я вдячний кожному з вас, хто не сумує за танками, які придушували повстання в Празі та Будапешті чи за Берлінським муром.

Я вдячний кожному з вас, кому навіть на думку не спаде відмовитися від якоїсь європейської країни лише заради того, щоб купити ще рік-два оманливого спокою, перш ніж Путін повернеться по свою наступну жертву.

Я вдячний усім вам, хто співчуває українцям, коли російські «шахеди» та ракети вбивають наших людей.

Я вдячний кожному з вас за підтримку, яка допомагає нам відновлюватися після російських атак.

І я вдячний усім вам, хто намагається зберегти єдність Європи та Сполучених Штатів. В Америці так багато людей із добрим серцем, які щиро хочуть, щоб зло програло, а Україна вистояла. Саме такі серця допомогли Європі захистити свою свободу, саме такі люди воювали під час D-Day, перемогли в Холодній війні та хочуть найкращого для Європи. Це серця людей, які хочуть бути союзниками, а не розділяти чи принижувати Європу. Я вірю, що більшість американців досі так думають. І зрештою Американський народ скаже своє слово.

Путін слухатиме Америку, якщо Америка справді посилить тиск на нього й чітко дасть зрозуміти одне: або він обирає мир, або більше не отримує грошей на свою війну.

Шановні лідери!

Ми всі хочемо, щоб ця війна завершилася якнайшвидше. Ми хочемо, щоб дипломатія спрацювала. І важливо, щоб ми всі продовжували тісно працювати разом і координувати наші дії. Ми також маємо бути готовими до того, до чого нас підштовхує Путін своїми балістичними ракетами, своїми «шахедами», нескінченними безглуздими штурмами на фронті, своїми погрозами та спробами послабити світовий тиск на Росію.

Путін каже, що готовий зупинити війну. Але насправді це означає капітуляцію України з подальшим її знищенням. Водночас він готовий затягнути цю війну на наступний рік. Ми маємо бути до цього готовими.

Перше. Закликаю вас не послаблювати санкції проти Росії чи будь-кого, хто з нею пов’язаний. Путін використовує всі можливі хитрощі, щоб отримати гроші на виробництво ще більшої кількості зброї. Усе, що він має, – від олігархів і тіньового флоту до всіх схем постачання компонентів та обладнання для виробництва дронів і ракет – має бути під санкціями та суворим контролем. Ми попереджали, що якщо санкції послаблять будь-де у Європі, інші швидко – і ми це бачимо – скористаються цим. І зараз ми бачимо, як через дизельну угоду гроші знову почнуть надходити до Росії.

Цього «дизель-ділу» ніколи не буде достатньо, щоб компенсувати вплив ситуації в Ормузькій протоці на світові ринки. Але вона принесе більше грошей безпосередньо в кишеню Путіна для фінансування цієї війни.

Нам потрібен сильний 22-й пакет санкцій ЄС. І, будь ласка, нам потрібні реальні санкції проти кожної компанії та кожної особи, що залучені до виробництва російських балістичних ракет, сучасних систем зв’язку та дронів, а також проти тих, хто залучений до роботи російської фінансової системи.

Друге. Путін зараз сформував федеральний бюджет так, щоб витрачати ще більше грошей на свою війну. Ми маємо цьому протидіяти. І ми знаємо, як це робити за допомогою технологій. Це коштує значно менше й допомагає зупиняти його операції проти України та проти вас.

Наступного року війна коштуватиме 155 мільярдів євро. І нам потрібно щонайменше 70 мільярдів євро додатково від вас – на оборону, на зброю та на нашу стійкість. Це реалістична сума.

І я прошу вас знайти цю підтримку. Вона допоможе нам стримувати Росію.

Є кілька дуже простих фактів. Ми зупиняємо більшість російських штурмів на фронті завдяки дронам. Ми перерізаємо російські шляхи постачання за допомогою цих технологій. І наші дрони допомагають послаблювати російську економіку.

Зараз ми могли б подвоїти чи потроїти виробництво дронів – залежно від типу. Але нам просто не вистачає на це грошей. Це правда. Лише уявіть, якби ми могли чинити на Росію у два-три рази більший тиск, ніж сьогодні.

Будь ласка, інвестуйте в оборону, у наші заводи в Україні та, звісно, у наше спільне виробництво дронів та іншої зброї у ваших країнах.

Тож нам справді потрібно щонайменше 70 мільярдів євро додатково на наступний рік.

Наступний пункт. У вас є дієвий інструмент – інструмент для підтримки України на роки вперед і для того, щоб разом із нами розбудовувати сильнішу європейську оборону. Це заморожені російські активи. Більшість із них перебуває в руках європейців. Чудово, що ми вже маємо європейський кредит – щиро дякую, – фактично забезпечений російськими активами. Він працює. Він допомагає. Але нам потрібно йти далі. Ми маємо забезпечити, щоб усі ці активи – у повному обсязі – були захищені та щоб їх справді можна було використати. І повірте мені: якщо Європа не зробить цього кроку – а йдеться саме про безпеку, – Путін знайде спосіб заволодіти цими грошима. І тоді він, звісно, використає ці активи для фінансування своєї війни проти нас і своїх операцій проти вас.

І ви вже бачите диверсійні операції з використанням дронів у Європі – те, що сталося в Лейпцигу в Німеччині, те, що відбувається на суходолі та в морі в інших європейських країнах, а також уздовж кордонів ЄС, де постійно виникають нові загрози. Ми не можемо дозволити йому отримати ще більше грошей.

Тому нам потрібно розв’язати питання заморожених активів. Нам потрібне щось на кшталт спеціального депозитарію під контролем ЄС, щоб зменшити ризик їх розмороження та розподілу між тими, хто явно не бажає добра Європі та не хоче завершення цієї війни.

Четверте. Будь ласка, використовуйте кожну можливість для посилення нашої протиповітряної оборони.

Путін розпочав свою зимову операцію проти нашої енергосистеми – масштабно, вже зараз, у жовтні. Люди залишаються без електрики, тому що російські балістичні ракети та дрони продовжують бити по нашій енергетиці, водопостачанню та енергетичних об’єктах. Я прошу вас справді зосередитися на тому, щоб допомогти нам отримати ракети-перехоплювачі PAC-2 і PAC-3. Україна не може обходитися лише двома чи чотирма ракетами від країни раз на кілька місяців. Звісно, ми вдячні всім вам, але, думаю, ви маєте це розуміти. Тому, будь ласка, нехай те, що вже мають європейські країни, буде використано для захисту наших життів.

Нам потрібен зимовий пакет ракет – ми завжди говорили про це між собою – 300 ракет-перехоплювачів Patriot саме проти балістичних ракет.

І це справді важливо. Не лише для України, а й стратегічно – для того, що буде далі, після цієї зими, з Україною та всією Європою.

Ми також започаткували нашу антибалістичну програму FREYJA. Це українська програма. І це європейська програма. Вона має стати інструментом протидії балістичним ракетам, який ми зможемо спільно виробляти у великих кількостях, – ефективним, дешевшим, доступним, простим у виробництві та модернізації. І ми, звісно, зробимо це, поділившись усіма цими технологіями з усіма вами, шановні партнери.

І дякую всім, хто вже наполегливо працює над цією програмою. FREYJA рухається вперед. Давайте й надалі рухатися швидко.

Європі потрібно серйозно замислитися над власною технологічною незалежністю.

Нам потрібно знайти кращі способи захисту наших спільних інтересів у технологічній сфері – захисту Європи у світі технологій. І розвивати все, що може зробити нас сильнішими.

Ми вже об’єднуємо зусилля в багатьох сферах. І нам потрібно робити більше разом в обміні розвідувальною інформацією, супутниковому зв’язку – зараз це виклик – та розробці нових європейських технологій.

І ще кілька пунктів.

Хочу подякувати українським парламентарям та урядовцям, які попри всі труднощі ухвалили рішення, необхідні для наближення України до Європейського Союзу.

Україна робить більше, ніж будь-хто інший, щоб рухатися до членства в ЄС. Ми боремося за себе та за європейський спосіб життя у справжній війні, на фронті. Щодня ми відбиваємо російські атаки. Водночас ми змінюємо нашу країну зсередини. І ми стоїмо на захисті Європи та завжди дбаємо про те, щоб інтереси Європи були почуті в усьому світі, у час, коли деякі з найвпливовіших гравців у світі хочуть, щоб ЄС припинив існування.

І подивіться, що відбувається: майже кожен антиєвропейський рух тут, у Європі, отримує значне фінансування і технологічну підтримку з-за кордону.

Україна завжди протидіє цьому. Голосно. І реальними діями. Тож, будь ласка, давайте будемо сильнішими разом у цьому.

І це ще не все.

Ми робимо багато для збереження стабільності в нашому регіоні. Ми захищаємо Молдову від спроб Росії дестабілізувати ситуацію через Придністров’я. Це потребує серйозної роботи наших спецслужб і розвідки. Нам навіть доводиться відволікати частину наших військових сил від інших завдань, щоб тримати під контролем ризики в Придністров’ї та допомагати Молдові залишатися стабільною і незалежною. І це ще один спосіб, у який Україна робить Європу сильнішою.

Коли Україна та Молдова так тісно рухаються разом – і це чудово, – коли ми робимо так багато для підтримки Молдови та створення необхідних для неї умов, було б просто неправильно розділяти нас на шляху до ЄС. Сподіваюся, цього не станеться. Це було б неправильно з морального погляду. І я хочу подякувати всім вам, хто це розуміє.

Ми вдячні, що ЄС рухається нам назустріч. Цього року вже відкрито чотири кластери в межах переговорів про вступ до ЄС. І нам потрібно відкрити решту два до кінця року. Ми готові. Ми дуже вдячні вам, дорога Урсуло, дорогий Антоніу, усім лідерам за це, за таку підтримку. Ми готові й надалі виконувати свою частину роботи – проводити реформи всередині країни, звісно. Наша мета – якнайшвидше отримати позитивну оцінку за IBAR і належно виконати роботу. Ми вже створили спеціальну робочу групу разом із нашими європейськими друзями – це було вчора. Команду, яка зможе працювати над спільними рішеннями та конкретними кроками, щоб рухатися вперед.

І наостанок – дещо про довгострокову перспективу.

Учора ви детально обговорювали бюджет ЄС на період із 2028 року. Я вже говорив про гарантії безпеки, які потрібні Європі. Гарантії, які справді працюють і здатні протидіяти будь-яким загрозам. Тож сьогодні неможливо уявити реальні гарантії безпеки для Європи без української армії, українських технологій і досвіду.

Ми вже багато робимо разом завдяки спільному виробництву зброї. І це допомагає вам побачити, наскільки важливими є українці.

Ми готові ділитися своїм досвідом. І нашими даними із цієї війни, які надзвичайно важливі для майбутніх рішень щодо технологій і, звісно, стратегії.

У нас є формат Drone Deals, і ми готові поділитися ним з усіма країнами ЄС.

Так, ми віримо, що ця війна завершиться якнайшвидше. Але Путін планує залишатися ще значно довше. Він будує Росію, схожу на Північну Корею, де дітей змалку виховують для війни й готовності померти за свого лідера. Тому Росія не перестане бути небезпечною. І саме наша українська сила, наша армія, наші технології допомагають гарантувати також європейську безпеку, вашу безпеку.

На нашу думку, ці гарантії безпеки поки що не відображені у вашому бюджеті на період із 2028 року.

Давайте серйозно підійдемо до цього питання. Давайте визначимо, як саме оборонні спроможності України мають бути враховані в цьому бюджеті.

Україна буде в ЄС. І дедалі більше людей розуміють, що ми, наша країна, потрібні також у НАТО. Але поки що маємо те, що маємо. Просто тому, що українці здатні забезпечувати результат. І ми маємо враховувати цю реальність на всіх рівнях.

Дуже дякую вам за підтримку, дорогі друзі. І Україна хоче й надалі робити Європейський Союз сильнішим.

Дякую.

Слава Україні!