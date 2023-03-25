Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента України до випускників Інституту ВМС Національного університету «Одеська морська академія»
Звернення Президента України до випускників Інституту ВМС Національного університету «Одеська морська академія»

25 березня 2023 року - 11:32

Переглянути всі відео
ностанні новини

Звернення Президента України до випускників Інституту ВМС Національного університету «Одеська морська академія»

25 березня 2023 року - 11:31

Ворог повинен знати: Україна не пробачить знущання з наших людей, не пробачить цих смертей і поранень – звернення Президента Володимира Зеленського

24 березня 2023 року - 20:10

Керівник Офісу Президента України провів зустріч із міністром закордонних справ Литви

24 березня 2023 року - 19:26

Президент України провів зустріч із делегацією Світового банку

24 березня 2023 року - 17:09

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента в урочистостях з нагоди відзначення 9-ї річниці Національної гвардії України й випуску офіцерів Національної академії НГУ та Київського інституту НГУ
Участь Президента в урочистостях з нагоди відзначення 9-ї річниці Національної гвардії України й випуску офіцерів Національної академії НГУ та Київського інституту НГУ

24 березня 2023 року - 13:26

Перейти до всіх галерей

Звернення Президента України до випускників Інституту ВМС Національного університету «Одеська морська академія»

25 березня 2023 року - 11:31

Звернення Президента України до випускників Інституту ВМС Національного університету «Одеська морська академія»

Шановні наші захисники й захисниці!

Шановні наші офіцери ВМС України!

Дякую, що ви захищатимете нашу державу саме на морському напрямку оборони – у складі Військово-Морських сил України та морської охорони Державної прикордонної служби.

Україні потрібна перемога над ворогом у морі так само, як на землі й у небі.

Російські кораблі вже завчили єдину для них перспективу в українських водах. Російський чорноморський флагман уже продемонстрував, що очікує будь-яку посудину, яка загрожуватиме Україні, і лише питання часу, коли вона повторить курс «Москви». Наші сили оборони й безпеки міцно довели, що український Зміїний не терпітиме ворожого прапора... І це лише три елементи великої битви за море, яка триває досі та в якій вам, шановні наші випускники Одеської морської академії, належить взяти участь і перемогти.

Ви здобули право очолити справді героїчні екіпажі – тих наших воїнів, які хоробро й надзвичайно ефективно боронять Україну з моря від переважальних ворожих сил. Будь ласка, завжди дбайте про своїх бійців, бережіть їх і Україну! Допомагайте всім, хто б’ється поруч із вами проти російського зла! Захищайте свободу мореплавства, яка є одним із фундаментальних елементів глобальної безпеки, й захищайте всіх, хто мирно й законно користується українськими територіальними водами!

І ніколи не пробачайте ворогу жодного злочину проти нашої держави й наших людей!

Хай шляхетна морська служба буде славою вам, вашим родинам і всій нашій державі!

Дякую всім викладачам і працівникам Одеської морської академії за цей випуск, за випуск наших офіцерів і за вірну службу Україні!

Слава Україні!

в
Відео
Версія для друку