Звернення Президента України до випускників Інституту ВМС Національного університету «Одеська морська академія»

Шановні наші захисники й захисниці!

Шановні наші офіцери ВМС України!

Дякую, що ви захищатимете нашу державу саме на морському напрямку оборони – у складі Військово-Морських сил України та морської охорони Державної прикордонної служби.

Україні потрібна перемога над ворогом у морі так само, як на землі й у небі.

Російські кораблі вже завчили єдину для них перспективу в українських водах. Російський чорноморський флагман уже продемонстрував, що очікує будь-яку посудину, яка загрожуватиме Україні, і лише питання часу, коли вона повторить курс «Москви». Наші сили оборони й безпеки міцно довели, що український Зміїний не терпітиме ворожого прапора... І це лише три елементи великої битви за море, яка триває досі та в якій вам, шановні наші випускники Одеської морської академії, належить взяти участь і перемогти.

Ви здобули право очолити справді героїчні екіпажі – тих наших воїнів, які хоробро й надзвичайно ефективно боронять Україну з моря від переважальних ворожих сил. Будь ласка, завжди дбайте про своїх бійців, бережіть їх і Україну! Допомагайте всім, хто б’ється поруч із вами проти російського зла! Захищайте свободу мореплавства, яка є одним із фундаментальних елементів глобальної безпеки, й захищайте всіх, хто мирно й законно користується українськими територіальними водами!

І ніколи не пробачайте ворогу жодного злочину проти нашої держави й наших людей!

Хай шляхетна морська служба буде славою вам, вашим родинам і всій нашій державі!

Дякую всім викладачам і працівникам Одеської морської академії за цей випуск, за випуск наших офіцерів і за вірну службу Україні!

Слава Україні!