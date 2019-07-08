Звернення Президента України Володимира Зеленського

Надо поговорить?

Згоден. Давайте поговоримо. Спочатку, дорогі українці, з вами.

Ви – розумні люди й повинні на мить відключити емоції та трішки включити голови.

Анонсований телеміст – це просто дешевий, але небезпечний піар-хід перед виборами, мета якого – знову поділити нас, українців, на два табори.

Одному табору політики розкажуть:

«Конечно! Давайте поговорим, надо забывать обиды, мы же братские народы. Подумаешь, тысячи погибших наших ребят».

Другий табір політики закличуть обуритись. І, прикриваючись патріотизмом, підуть заробляти бали на вибори:

«Дивіться, як я героїчно протистою куму Путіна!» Якого, правда, 5 років не помічав, але то таке…

Почнуть громити й палити телеканал, чим створять прекрасну картинку для російського телебачення про «озверевших фашистов, которые притесняют свободу слова в Украине».

Тоді першому табору політики розкажуть: «Хватит терпеть эту хунту! Выбирай нас на парламентских выборах».

А ще весь цей трюк дасть привід Росії апелювати до міжнародної спільноти:

«Вот видите, мы готовы к диалогу, а они не хотят! Так, может, пора снимать санкции?»

Я звертаюся до всіх українців! Ми – не табір. І нас не треба ділити.

Зараз вами маніпулюють політики, які дуже хочуть потрапити в парламент.

Різниця між ними одна – первые будут грабить, а другі будуть грабувати.

Задумайтесь: і так звані проєвропейські, і так звані проросійські політики прекрасно і мирно живуть одне з одним по сусідству у відомому селі під Києвом.

І після показових потасовок у Верховній Раді та перепалок у студіях політичних ток-шоу вони спокійно збираються за триметровим парканом чийогось маєтку та піднімають келихи з дорогим віскі. Яке коштує, як три ваші місячні зарплати.

Як думаєте, за що вони п’ють? За Росію чи за Європу?

Думаю, точно – не за Україну.

Я прошу вас зберігати спокій і не піддаватися на провокації.

Наша реакція буде відповідною – задля збереження спокою, порядку та інформаційної безпеки країни.

Окремо хочу звернутися до журналістів цих каналів!

Хтось купив канали, але не вас.

Ви – не власність! Не колекція Медведчука, не слуги Рабіновича.

Ви – четверта влада, ви теж слуги народу.

А теперь хочу обратиться к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Надо поговорить?

Надо. Давайте.

Обсудим, чей Крым и кого нет на Донбассе...

Компанию для разговора предлагаю следующую – я, Вы, Президент США Дональд Трамп, Премьер Великобритании Тереза Мэй, Канцлер ФРГ Ангела Меркель, Президент Франции Эммануэль Макрон.

Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас в Минске.

Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов.

Мы предлагаем поговорить.

Ведь надо поговорить, правда?