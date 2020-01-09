Звернення Президента України Володимира Зеленського у зв’язку з катастрофою пасажирського літака української авіакомпанії в Ірані 8 січня

Шановні українці!

Ранок 8 січня 2020 року став чорною сторінкою в історії і України, і всього світу. Мої щирі співчуття родичам і близьким одинадцяти загиблих громадян України: Володимира Гапоненка, Олексія Наумкіна, Сергія Хоменка, Катерини Статнік, Ігоря Матькова, Марії Микитюк, Дениса Лихна, Валерії Овчарук, Юлії Сологуб, Олени Малахової та Ольги Кобюк.

Їхнім родинам держава надасть усю необхідну допомогу.

9 січня оголошено днем національної жалоби.

Я також висловлюю співчуття родинам інших загиблих. Відомо, що це громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану та Великої Британії.

Безперечно, пріоритетом для України є встановлення причин авіакатастрофи. Ми обов’язково дізнаємося правду. Для цього буде проведено детальне й незалежне розслідування відповідно до норм міжнародного права.

Розслідування авіакатастрофи здійснить комісія, створена Організацією цивільної авіації Ісламської Республіки Іран.

До Ірану у складі пошуково-рятувальної групи о 3:30 вже прибули 45 наших фахівців, зокрема з Державної авіаційної служби, Національного бюро розслідувань авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами та представники МАУ. Через 2 години вони вирушать до місця катастрофи.

Ми очікуємо, що всі вони будуть включені до роботи комісії, зокрема до розшифровки записів «чорних скриньок».

У разі необхідності до складу комісії можуть залучатися й інші необхідні експерти, які також прибули до Тегерана. Це представники РНБО, Служби безпеки України, ДСНС, Міноборони, міністерств закордонних справ, внутрішніх справ та інших державних інституцій. Це найкращі фахівці нашої країни, які мають великий досвід експертиз. Вони ж здійснять ідентифікацію та репатріацію загиблих українців.

Сьогодні я проведу телефонну розмову з Президентом Ірану щодо посилення співпраці з українською стороною задля встановлення істини. Закликаю й міжнародну спільноту, зокрема Канаду, долучитися до розслідування обставин авіакатастрофи українського Боїнга-737.

Також в Україні буде проведено позапланові та повні перевірки стану безпеки польотів МАУ та інших вітчизняних авіакомпаній.

Українським громадянам рекомендовано утриматися від відвідання цього регіону. До з’ясування всіх причин катастрофи українським авіакомпаніям заборонені польоти в повітряному просторі Ірану та Іраку.

Окремо наголошу, що й до відправлення українського літака, й після нього в міжнародному аеропорту Тегерана сідали та злітали літаки міжнародних, зокрема і європейських авіакомпаній. Польоти припинили тільки Сполучені Штати Америки.

Жодна інша країна не забороняла польоти своїх авіакомпаній над Іраном та не скасовувала рейси до ранкової авіакатастрофи.

І наостанок. Зараз наш інформаційний простір сповнений численними теоріями та домислами стосовно трагедії. Зрозуміло, що всі ми хочемо якнайшвидше дізнатися правду. Але в таких справах швидкість може заважати істині. Потрібно дочекатися хоча б попереднього звіту роботи комісії з розслідування.

І я прошу всіх – а особливо, коли Україна перебуває в умовах інформаційної війни, – утриматися від маніпуляцій, спекуляцій, теорій змови, поспішних категоричних оцінок і неперевірених версій.

Це не тема для хайпу, лайків у соцмережах, сенсацій та конспірологічних теорій. Нам потрібні терпіння, витримка та мудрість.

А ще ця страшна історія повинна навчити всіх нас – і кожного громадянина України, і кожного світового лідера – цінувати людські життя.

І робити це до того, як вони так стрімко й болюче обриваються.