Американська сторона говорила про утримання від ударів по енергетиці протягом тижня, і в ніч на сьогодні відлік почався – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Почався цей день із доповідей із регіонів: у всіх наших областях від ночі на п’ятницю справді не було ударів по об’єктах енергетики. Майже не було. Крім Донецької області, де був один удар по газовій інфраструктурі, удар авіабомб. Також зараз бачимо переорієнтацію Росії на удари по логістиці, по вузлових станціях. Зокрема, був уражений один із вагонів Укрзалізниці, спеціальний вагон-електростанція, – вранці це сталося на Дніпровщині. Важливо, що наші залізничники працюють і забезпечують сполучення в усіх регіонах.

Увесь день тривали й звичні атаки дронами, авіабомбами. На Харківщині був удар балістикою по складах американської компанії «Філіп Морріс». Була значна пожежа. Були удари по Нікополю, Херсону, прикордонних районах Харківської, Сумської та Чернігівської областей. Наше українське ставлення абсолютно дзеркальне.

Американська сторона говорила про утримання від ударів по енергетиці протягом тижня, і в ніч на сьогодні відлік почався. Залежить від партнерів, звісно, – від Сполучених Штатів, – як усе це пройде. Україна готова дзеркально утримуватися від ударів, і сьогодні ми не завдавали ударів по російських енергообʼєктах.

Була сьогодні нарада щодо розвитку нового компонента нашої протиповітряної оборони – цей компонент вважається малою протиповітряною обороною – проти дронів. Це йдеться про «шахеди», про жахливе російське «сафарі» проти цивільних у наших південних містах, селах та в громадах поруч із кордоном. Треба більше захисту нашим людям. Чіткі завдання є для командування в Повітряних силах, для Міністерства оборони України. Всі ресурси є, щоб реалізувати це.

Також був сьогодні на доповіді керівник воєнної розвідки Олег Іващенко. Передусім – про актуальні російські військові плани та підготовку. Вони там, у Росії, не готуються до переходу до мирного часу. Готуються продовжувати штурми на наявному рівні – саме так, як це зараз відбувається. І ми передамо партнерам інформацію щодо цього. І єдине, що може це змінити, – економічний тиск на Росію. Економіка та відповідні втрати від війни – це те, на що в Росії зважатимуть. Гроші в Росії повинні закінчуватися, щоб війна почала закінчуватися. Будемо передавати нашим партнерам і надалі факти співпраці китайських суб’єктів із Росією – шляхи обходу Росією санкцій світу за цю війну.

Я говорив із Президентом Румунії. Дякую йому ще раз за підтримку та готовність співпрацювати. Є напрями енергетичної роботи, які можуть посилити обидва наші народи, нашу енергетичну безпеку, і це дуже важливо. Міністр енергетики України, команда уряду, Офісу – усім треба працювати максимально оперативно, максимально повно працювати, щоб результат був. Я дякую всім у Європі, хто вже допомагає і готовий іще більше підтримувати Україну.

Сьогодні було багато доповідей Рустема Умєрова – він постійно на зв’язку з американською стороною. Україна готова до зустрічей, до всіх форматів дієвої роботи. Зустрічі мають бути повноцінні, саме так, як наші команди домовлялись і працюють. Щоб усе, що напрацьовано, було реально виконано заради достойного та стійкого миру. І в Росії повинні визнати, що мир потрібен.

Ще одне.

Я доручив сьогодні уряду України – Прем’єр-міністру – підготувати рішення, яке забезпечить справедливість для всіх людей, що були без опалення цими місяцями. Людям не мають нараховувати оплату за послуги, яких не було. Якщо не було опалення, не має бути й рахунків. Це не самі люди, а компанії повинні забезпечити відповідний перерахунок. Без бюрократії це має запрацювати.

Слава Україні!