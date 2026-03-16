Володимир Зеленський провів розмову з новим Президентом Португалії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новим Президентом Португалії Антоніу Жозе Сегуру.

Глава держави привітав Антоніу Жозе Сегуру з перемогою на виборах і побажав успіхів.

Володимир Зеленський відзначив, що Португалія дуже підтримує Україну від самого початку повномасштабного російського вторгнення.

«Дякую за запевнення, що оборонна, фінансова, гуманітарна та політична допомога продовжиться і надалі. Ми також цінуємо участь Португалії в програмі PURL і розраховуємо на додаткові внески», – зазначив Президент України.

Лідери обговорили можливість спільного виробництва зброї, участь португальського бізнесу у відновленні України та шлях нашої країни до членства у Європейському Союзі. Володимир Зеленський подякував Португалії за чітку позицію щодо європейського майбутнього України.