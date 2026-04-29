Затвердив сьогодні нові наші операції: якщо Росія не хоче дипломатії, має бути до дипломатії примус – звернення Президента
29 квітня 2026 року - 20:31

Без українських прикордонників неможливо уявити реальну силу нашої держави – Президент з нагоди Дня прикордонника

30 квітня 2026 року - 18:41

Завдяки нашій ініціативі Bring Kids Back UA вдалося забезпечити 2126 повернень українських дітей; ми будемо продовжувати цю роботу – Президент

30 квітня 2026 року - 15:14

Уже немає політичних перепон на шляху України до членства в ЄС, у найближчі місяці мають відкритися переговорні кластери – Ігор Жовква

30 квітня 2026 року - 14:43

Україна застосувала санкції проти білоруських підприємств, що забезпечують російський ВПК, і найближчого кола Олександра Лукашенка

29 квітня 2026 року - 21:02

Президент відзначив прикордонників державними нагородами з нагоди їхнього професійного свята
30 квітня 2026 року - 18:40

Уже немає політичних перепон на шляху України до членства в ЄС, у найближчі місяці мають відкритися переговорні кластери – Ігор Жовква

30 квітня 2026 року - 14:43

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із делегацією українсько-австрійської міжпарламентської групи на чолі з її головою Генріке Брандштьоттер.

Ігор Жовква подякував австрійському парламенту за резолюції на підтримку України та окремо Австрії – за рішення в межах ЄС щодо України, серед іншого про виділення фінансового пакета на 90 млрд євро та 20-й пакет санкцій проти Росії.

Основна тема обговорення – повноправне членство України у Євросоюзі. Заступник керівника Офісу Президента висловив подяку Австрії за абсолютну підтримку України й запевнив, що наша країна й надалі швидко реалізовуватиме необхідні кроки.

«Уже немає політичних перепон на шляху просування України до членства в ЄС. Наступним кроком має бути відкриття переговорних кластерів протягом найближчих місяців, а у 2027 році – політичне рішення про вступ України в ЄС за умови виконання всіх необхідних для членства кроків», – зазначив Ігор Жовква.

Очікується, що рішення щодо кластерів може бути ухвалене під час наступних засідань Ради ЄС на рівні міністрів у справах Європи у травні-червні цьогоріч. 

Під час зустрічі також ішлося про переговорний процес для досягнення достойного миру та повернення українських дітей, яких викрала Росія. Ігор Жовква подякував Австрії за активну участь в ініціативі Президента України Bring Kids Back UA, а також за організацію оздоровлення та психологічної реабілітації українських дітей в Австрії.

