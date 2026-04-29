Уже немає політичних перепон на шляху України до членства в ЄС, у найближчі місяці мають відкритися переговорні кластери – Ігор Жовква

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із делегацією українсько-австрійської міжпарламентської групи на чолі з її головою Генріке Брандштьоттер.

Ігор Жовква подякував австрійському парламенту за резолюції на підтримку України та окремо Австрії – за рішення в межах ЄС щодо України, серед іншого про виділення фінансового пакета на 90 млрд євро та 20-й пакет санкцій проти Росії.

Основна тема обговорення – повноправне членство України у Євросоюзі. Заступник керівника Офісу Президента висловив подяку Австрії за абсолютну підтримку України й запевнив, що наша країна й надалі швидко реалізовуватиме необхідні кроки.

«Уже немає політичних перепон на шляху просування України до членства в ЄС. Наступним кроком має бути відкриття переговорних кластерів протягом найближчих місяців, а у 2027 році – політичне рішення про вступ України в ЄС за умови виконання всіх необхідних для членства кроків», – зазначив Ігор Жовква.

Очікується, що рішення щодо кластерів може бути ухвалене під час наступних засідань Ради ЄС на рівні міністрів у справах Європи у травні-червні цьогоріч.

Під час зустрічі також ішлося про переговорний процес для досягнення достойного миру та повернення українських дітей, яких викрала Росія. Ігор Жовква подякував Австрії за активну участь в ініціативі Президента України Bring Kids Back UA, а також за організацію оздоровлення та психологічної реабілітації українських дітей в Австрії.