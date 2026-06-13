Червень – липень повинні бути результативними для України та для всієї нашої Європи – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Готуємося вже зараз до дипломатичних подій наступного тижня – має бути дуже активно, починаючи з понеділка. Євросоюз підтвердив готовність відкрити перший кластер, і це дає новий рух нашим перемовинам про вступ України в Європейський Союз. Ми зробили абсолютно все для цього прогресу, і я вдячний усім, хто допомагав, і всім, хто працює на нашу державу. Україна готова до відкриття шести кластерів, і ми розраховуємо, що цього літа зможемо досягти більше результатів для нашої інтеграції в Європейський Союз. Принаймні з нашого боку не буде жодних затягувань. І дуже важливо, щоб партнери теж відчували повне значення цього процесу.

Ми чуємо від багатьох лідерів, що не тільки Європа потрібна Україні, але й Україна потрібна Європі, і це правда. І враховуючи довготривалі наміри Росії – те, що зараз російські бази будуються поблизу Європи вже навіть там, де військових баз не було в радянський час, – це точно свідчить, що без України, без наших спроможностей і нашого досвіду Європі може бути надзвичайно складно. Треба все це брати до уваги. Безпекові виклики від Росії – не на рік і не на п’ять років, Росія обрала довготривалу антиєвропейську, антидемократичну стратегію і під неї будує свою політику. Нічого іншого з Москви не чутно. Хіба що вони намагаються підкупити тих чи інших політиків тими чи іншими вигодами. Але не заради миру, а заради того, щоб ці політики просто продали Росії інтереси своїх націй та спільні інтереси Європи. Зрештою вони програють, як Орбан, але багато хто все одно намагається подружитися з путінськими гаманцями й заплющують очі на те, що відбувається реально.

Хочу подякувати всім тим, хто все ж таки бореться за свої народи й за інтереси Європи та за безпеку у Європі, безпеку з Україною. Персонально зараз хочу подякувати Президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн і Президенту Євроради Антоніу Кошті за спільну роботу та всім європейським лідерам, кожному й кожній, хто ухвалює сильні та справедливі рішення. Вітаю також і Молдову із цим прогресом. Україна й Молдова разом долають цю відстань до повноцінного вступу в ЄС. Серед усіх європейських націй, які вже приєдналися до Європейського Союзу чи які бачать для себе таку перспективу, саме Україна віддає заради Європи найбільше. Ми не просто робимо внутрішні реформи і не просто проходимо через трансформацію – ми воюємо за свою державу, за свою незалежність і за своє право самостійно обирати для себе шлях і бути Європою. І це наше право – одночасно й право кожного народу нашого регіону, ми воюємо за свою та їхню свободу, за Європу для себе та для них – і для Балтійських держав, і для Польщі, і для Угорщини та Словаччини, для Румунії та Молдови. Для народів Кавказу.

Саме тому доля Європи вирішується тут, вирішується в Україні, у цій війні і в тому, як ця війна завершиться і чи будуть у Росії після цієї війни ще сили й бажання посягати на життя України та інших сусідів, на всю нашу Європу. Саме тому ми маємо завершити цю війну достойно та з гарантованою безпекою. І про це будемо говорити з партнерами в рамках саміті Групи семи у Франції та згодом на саміті Євроради і в Анкарі – на саміті НАТО. Перемовини та зустрічі в Європі цими тижнями мають бути не пустими. Ми наповнюємо їх змістом та очікуємо змісту від партнерів. Політичний прогрес у нашій взаємодії, зокрема у форматі Drone Deals, нові санкції проти Росії, нова підтримка для України, передусім підтримка ППО та нашої далекобійності.

Ми доводимо, що українська далекобійність має вирішальне значення, зараз у мідлстрайках на всю глибину тимчасово окупованої території та в дипстрайках проти російських нафтових об’єктів і воєнних підприємств. Були цієї доби хороші влучання в СБУ – у тимчасово окупованому нашому Криму. І в нашої армії – по території самої Росії: у Волгоградському та Краснодарському регіонах, саме проти нафтових обʼєктів. Червень – липень повинні бути результативними для України та для всієї нашої Європи. Дякую всім, хто з нами – хто з Україною! Дякую нашим воїнам за влучність та силу на позиціях.

Слава Україні!