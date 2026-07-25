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Ми маємо ґрунтовні доповіді розвідки про російські плани на осінь; чого там немає – у російських планах, – так це миру – звернення Президента
Ми маємо ґрунтовні доповіді розвідки про російські плани на осінь; чого там немає – у російських планах, – так це миру – звернення Президента

25 липня 2026 року - 20:47

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Робочий візит Президента України до США
Робочий візит Президента України до США

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У Вашингтоні Президент України провів зустріч із Президентом США

28 липня 2026 року - 19:28

У Вашингтоні Президент України провів зустріч із Президентом США

У Вашингтоні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

Глава держави подякував Президенту Трампу за всю спільну роботу, щоб захистити життя українців і досягти миру.

Володимир Зеленський висловив співчуття у зв’язку зі смертю сенатора Ліндсі Грема, який був справжнім другом України.

Лідери обговорили реалізацію рішення Президента Трампа щодо надання Україні ліцензії на виробництво перехоплювачів для «петріотів» та деякі інші ідеї, що можуть допомогти. Окрема увага – дипломатії: важливо активізувати дипломатичний процес. Команди узгодять деталі подальшої комунікації.

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Робочий візит Президента України до США

28 липня 2026 року - 19:26
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