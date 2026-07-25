У Вашингтоні Президент України провів зустріч із Президентом США

У Вашингтоні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

Глава держави подякував Президенту Трампу за всю спільну роботу, щоб захистити життя українців і досягти миру.

Володимир Зеленський висловив співчуття у зв’язку зі смертю сенатора Ліндсі Грема, який був справжнім другом України.

Лідери обговорили реалізацію рішення Президента Трампа щодо надання Україні ліцензії на виробництво перехоплювачів для «петріотів» та деякі інші ідеї, що можуть допомогти. Окрема увага – дипломатії: важливо активізувати дипломатичний процес. Команди узгодять деталі подальшої комунікації.