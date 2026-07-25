Президент України й Прем’єр-міністр Великої Британії поспілкувалися з українськими та британськими моряками, які взяли участь у навчаннях Sea Breeze

Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем зустрілися з українськими та британськими моряками на військово-морській базі Портсмут, де також розміщені пʼять українських протимінних кораблів: «Мелітополь», «Маріуполь», «Генічеськ», «Черкаси» та «Чернігів». Усі вони до закінчення війни базуватимуться тут, а пізніше зможуть виконувати завдання з розмінування морської акваторії України.

«Я знаю, що жителі Портсмута з великою повагою ставляться до наших військових, особливо до наших моряків. Дякую вам усім за це», – сказав Глава держави.

Лідери поспілкувалися з військовими про їхні тренування в межах програми Sea Breeze – щорічних українсько-американських багатонаціональних навчань, які проводять із 1997 року.

Цьогоріч тренування були зосереджені на плануванні та управлінні під час проведення протимінних операцій, підготовці екіпажів п’яти протимінних кораблів та груп підводного розмінування. Загалом у них узяли участь 20 країн-партнерів: Україна, США, Болгарія, Велика Британія, Грузія, Данія, Естонія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Німеччина, Норвегія, Польща, Румунія, Туреччина, Франція, Швеція та Японія.

Під час тренувань штаб протимінних дій 1-го дивізіону протимінних кораблів ВМС Збройних Сил України успішно пройшов оцінювання другого рівня за стандартами НАТО. Таким чином український підрозділ уперше включили до системи управління з’єднаннями НАТО з ліквідації мінної небезпеки на морі.

Володимир Зеленський та Енді Бернем також піднялися на палубу одного з українських протимінних кораблів – «Черкаси». Це судно класу Sandown, яке разом із кораблем «Чернігів» Україна отримала від Британії в січні 2023 року. Вони названі на честь морських тральщиків, що у 2014 році чинили опір під час російської окупації Криму.

Інші три судна – класу Alkmaar, два з яких Україні передали Нідерланди та ще одне – Бельгія. Під час візиту до Нідерландів у квітні цього року Глава держави зустрічався з екіпажем корабля «Генічеськ» під час тренувань. Уже в червні корабель був включений до складу ВМС України.

Крім того, лідерам продемонстрували британський дрон Windracers ULTRA із дальністю польоту до 2000 кілометрів, призначений для транспортування боєприпасів, військового спорядження та медичних вантажів на великі відстані; португальський багатоцільовий безпілотний комплекс TEKEVER AR3 EVO, що здійснює розвідку, наведення на цілі, ретрансляцію зв’язку й радіоелектронну боротьбу, які активно застосовують українські воїни; британський безекіпажний надводний апарат Kraken K3 Scout, що може працювати автономно до 30 діб і перевозити багажі до 600 кілограмів.