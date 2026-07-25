Володимир Зеленський та Енді Бернем провели першу зустріч на британській військово-морській базі Портсмут

На військово-морській базі Королівського флоту Портсмут відбулася перша зустріч Президента України Володимира Зеленського та нового Прем’єр-міністра Великої Британії Енді Бернема.

Це перший візит іноземного лідера до Британії з моменту, коли Енді Бернем вступив на посаду 20 липня цьогоріч. Президент і Прем’єр-міністр поспілкувалися тет-а-тет, а також у розширеному форматі на авіаносці Королівських ВМС HMS Queen Elizabeth.

«Я можу вас запевнити й запевнити всіх українців: підтримка України залишається незмінною. Думаю, переважна більшість британців однаково сприймає ситуацію. Ми відчуваємо несправедливість того, через що вам довелося пройти, і чітко усвідомлюємо, що наш обов’язок – бути поруч із вами та підтримувати вас», – наголосив Енді Бернем.

Прем’єр-міністр додав, що під час роботи на посаді мера Великого Манчестера багато співпрацював з українськими колегами для допомоги українцям.

«Саме ця єдність британського суспільства в підтримці України має надзвичайно важливе значення. Ваш великий досвід співпраці з українськими міськими головами, безумовно, дає вам чітке розуміння того, що відбувається, що означає ця війна й наскільки великим є цей виклик», – зазначив Володимир Зеленський.

Лідери обговорили пріоритети подальшого партнерства та підтримки України. Передусім ішлося про розвиток спільного оборонного виробництва та відкриття відповідних підприємств і в Україні, і у Великій Британії. Президент і Прем’єр-міністр домовилися працювати над тим, щоб темпи співпраці постійно нарощувалися.

«На підтвердження наших намірів сьогодні я можу оголосити, що ми робимо ще один крок уперед. Ми надаємо Україні вітчизняні технології РЕБ для захисту українських дронів. Це допоможе точніше вражати цілі та рятувати життя українців. Це також демонструє, які інновації можуть створити наші промисловості, працюючи разом», – повідомив Енді Бернем.

Президент відзначив, що Велика Британія докладає багато зусиль заради безпеки, і це надзвичайно важливо на тлі викликів, з якими стикається світ щодня.

«Ормузька протока не функціонує нормально. Росія намагається заблокувати морські шляхи через Чорне море до наших портів у нашій Одесі. І ми робимо все можливе, щоб цьому запобігти. Кожен заблокований морський маршрут – це не далека чужа проблема. Це завдає шкоди глобальній безпеці, світовій торгівлі та робить життя дорожчим у багатьох країнах світу», – сказав Глава держави.

Говорили й про роботу Антибалістичної коаліції та наступні кроки з партнерами в цьому напрямі, а також про співпрацю в межах Коаліції охочих. Енді Бернем запевнив, що Британія і надалі співголовуватиме в Коаліції охочих і братиме участь у підготовці до нової зустрічі партнерів у серпні.

Прем’єр-міністр зазначив, що Україна змінила перебіг цієї війни та продовжує перехоплювати ініціативу в Росії. За його словами, Британія і надалі посилюватиме тиск на РФ.