Володимир Зеленський і Александр Стубб обговорили перспективи, які зараз є в дипломатії

У Вашингтоні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Лідери обмінялися деталями своїх зустрічей у США та обговорили перспективи, які зараз є в дипломатії. Президент Фінляндії відзначив успіхи України в далекобійних санкціях і зауважив, що всі бачать, яких втрат Росія зазнає на полі бою та наскільки складнішою стає ситуація в російській економіці.

Говорили й про необхідність захисту українців та українок від російських ударів, рішення, які можуть допомогти, та дипломатичну роботу загалом.

Володимир Зеленський подякував за детальне розуміння наших потреб і наголосив, що ракети для «петріотів» буквально потрібні кожного дня.