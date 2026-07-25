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Володимир Зеленський та Емманюель Макрон обговорили перспективи дипломатичної роботи й енергетичну підтримку України

29 липня 2026 року - 13:48

Дорогою з Вашингтона Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном.

Глава держави поінформував Президента Франції про деталі зустрічей у Білому домі й Сенаті США та перспективи, які є в дипломатії зараз.

«Треба використати кожен шанс, який може наблизити нас до миру, і ми скоординували наші можливі кроки. Дякую за готовність допомагати й докладати всіх необхідних зусиль», – зазначив Президент України.

Емманюель Макрон розповів про масштабні пожежі у Франції. Володимир Зеленський зазначив, що Україна завжди готова допомогти тим, хто допомагає нам упродовж цих років боротьби проти російської агресії. Президент України запропонував Франції необхідну допомогу: українські фахівці можуть долучитися до гасіння пожеж.

Лідери також детально обговорили підготовку до зими, зокрема постачання пакетів для ППО й енергетики, яких потребує наша держава. Франція працюватиме над пошуком рішень, щоб підтримати Україну.

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