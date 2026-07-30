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На Буковині Олена Зеленська відвідала фестиваль у межах реформи шкільного харчування

29 липня 2026 року - 12:34

На Буковині Олена Зеленська відвідала фестиваль у межах реформи шкільного харчування

Перша леді України Олена Зеленська разом із міністром освіти і науки Андрієм Бутенком узяла участь у Bukovyna Health Food – фестивалі здорового харчування, що відбувся на території кількох навчальних закладів у Чернівцях у межах реформи шкільного харчування.

Гості фестивалю могли відвідати вуличний простір Health Food Fest із вікторинами, лабораторією з дослідження складу продуктів та інтерактивною розмовою з психологами про вплив емоцій на харчову поведінку. Також відбулася експертна дискусія з батьками про харчові сімейні звички, була змога приготувати здорову їжу й напої.

Фестиваль продовжився у Горішньошеровецькому ліцеї. У їдальні та кухні відбулася «Майстерка здорового смаку», де дорослі отримали практичні поради щодо корисних харчових звичок.

«Коли ми починали реформу шкільного харчування у 2021-му, поставили собі за мету заохотити до якісної і корисної їжі ціле покоління. І війна не змінила цієї мети. Але, щоб їжа дійсно несла здоров’я, потрібно, щоб корисну звичку підтримували також удома, щоб батьки та цілі громади стали нашими однодумцями та співавторами харчової безпеки для своїх дітей. І фестивалі – крок до цього», – наголосила перша леді.

Крім того, про реалізацію стратегії реформування шкільного харчування на Буковині розповів під час спеціальної наради начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко.

 

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