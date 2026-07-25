Спільне виробництво та обмін технологіями: Президент зустрівся з командою оборонної компанії Lockheed Martin

У Вашингтоні Президент України Володимир Зеленський зустрівся з командою оборонної компанії Lockheed Martin – одного з найсильніших підприємств у Сполучених Штатах, із яким Україна співпрацює вже давно.

Глава держави подякував за підтримку та всю допомогу. Під час зустрічі обговорили можливості ще більшого розвитку співпраці – спільне виробництво та обмін технологіями. Президент зазначив, що Україні є чим поділитися з тими, хто допомагає нам захищати життя.

Говорили також про спільні можливості щодо Patriot’ів та інших систем. Команди вже працюють над конкретними рішеннями, щоб якнайшвидше перейти до спільного виробництва та збільшити можливості в захисті життів.

Компанія Lockheed Martin виробляє ATACMS, HIMARS, F-16 та ракети для систем Patriot.