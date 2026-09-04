Україна й Канада історично мають хороші відносини, які потрібно підтримувати та стратегічно розвивати – Президент під час зустрічі з українською громадою в Торонто

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками української громади Канади, яка у вересні відзначає 135 років із того моменту, коли перші українські іммігранти прибули до цієї країни.

На зустрічі були присутні керівники та представники Конгресу українців Канади, Світового конгресу українців, Канадсько-української фундації, Української стрілецької громади Канади, Спілки української молоді в Канаді та інші представники громади. Загалом на території Канади понад 1000 українських організацій.

«Громада історично допомагає вже мати хороші відносини Україні й Канаді. Ці відносини треба підтримувати й не погіршити, на мій погляд. А краще, безумовно, розвивати, стратегічно розвивати, поліпшувати і йти вперед», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що зараз відносини України й Канади виходять на інший, ще сильніший рівень. Для цього важливі як хороші особисті взаємини лідерів держав, так і зв’язки з Канадою та українською громадою в цій країні.

За словами Глави держави, документ про сторічне партнерство між Україною та Канадою, який лідери підписали напередодні, є історичним кроком. До цього наша країна мала таку угоду лише з Великою Британією. Також важливим є новий сильний пакет оборонної підтримки від Канади, що передусім буде спрямований на закупівлю ракет для систем Patriot.

Володимир Зеленський також акцентував, що Україна й Канада близькі до підписання Drone Deal.

«Учора ми бачили демонстрацію спільних виробництв України й Канади. Я дуже пишаюся, що ми бачили вже продукт виробництва двох країн. Я бачив учора три таких продукти, і з них два вже в масовому виробництві. Я думаю, що дуже велика перспектива цього напрямку», – розповів Глава держави.

Президентка Конгресу українців Канади Олександра Хичій зазначила, що домовленості, які були досягнуті між Україною та Канадою, тепер потрібно втілювати в життя. Українська діаспора може сприяти цьому своєю адвокаційною роботою. Олександра Хичій також подякувала Збройним Силам України, які захищають не лише свою Батьківщину, а й усю Європу та весь вільний світ.

Президент Світового конгресу Українців Павло Ґрод висловив сподівання, що за аналогією з Днем української спадщини в Канаді, який відзначається 7 вересня, колись відзначатиметься і День світового українства. Крім того, Павло Ґрод зауважив, що Україна дуже потребує підтримки з боку Європи, і порушив питання, як світове українство може в цьому допомогти.

Депутат Палати громад парламенту Канади українського походження від Ліберальної партії Іван Бейкер зазначив: постійно переконує канадців у тому, що перемога України буде в інтересах не лише її самої, а й Канади, оскільки Росія може поширити свою агресію на країни НАТО. Він запитав про те, як можна посилити цю роботу на рівні канадського парламенту.

Президент наголосив, що важливо й надалі адвокатувати підтримку України, насамперед оборонну, та збільшувати санкційний тиск на Росію, щоб агресор не мав можливостей отримувати з різних країн компоненти, необхідні для виробництва засобів повітряного терору.

Говорили також про євроінтеграцію України. Президент зазначив, що Європейський Союз розуміє важливість нашої країни, бо Український народ робить великий внесок у європейську безпеку. Володимир Зеленський наголосив, що Україна прагне відкрити всі переговорні кластери до кінця 2026 року.

«Я думаю, що Канада точно має і може підтримувати правильний наратив, що безпека України – це ЄС і НАТО, і безпека ЄС і НАТО – це Україна», – переконаний Президент.

Володимир Зеленський також додав, що після закінчення війни буде боротьба за відновлення України, і допомога українців Канади важлива. Зокрема, на цьому напрямі працює радниця Президента з питань економічного розвитку, колишня заступниця Прем'єр-міністра Канади Христя Фріланд.

Українська громада в Канаді є однією з найдавніших і найбільших у світі. За даними Конгресу українців Канади, вона налічує понад 1,3 мільйона людей.

Українці Канади надають суттєву гуманітарну, фінансову та матеріальну допомогу Україні під час повномасштабної російської агресії. З початку війни зусиллями української громади через офіційно зареєстровану благодійну організацію вдалося зібрати понад 100 мільйонів канадських доларів.