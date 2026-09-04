У Торонто Володимир Зеленський обговорив із канадським бізнесом розвиток співпраці в найбільш пріоритетних сферах

У Торонто Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками канадського бізнесу, на якій обговорили перспективи співпраці у військово-технічній сфері, енергетиці, аграрному та банківському секторах.

На заході були присутні керівники й топменеджери канадських компаній та організацій: Business Council of Canada, Aecon Group, AGI, AKA Energy Systems, Alberta Investment Management Corporation, Bank of Nova Scotia, BlackBerry, Canadian Commercial Corporation, Canadian Imperial Bank of Commerce, Caisse de dépôt et placement du Québec, CAMECO, Canada Ukraine Chamber of Commerce, CCC, Cenovus, CIBC, CN Rail, Export Development Canada, Fairfax, Hatch, Investment Management Corp of Ontario, Jacob Capital Management Inc, Ontario Municipal Employees Retirement System, Ontario Teachers' Pension Plan, Royal Bank of Canada, Shift Health, Toronto-Dominion Bank, Windermere's Investment Corp, WSP.

Серед них – одна з найбільших будівельних та інфраструктурних компаній Канади, одна з провідних канадських компаній – виробників обладнання для аграрного сектору, одна з найбільших у світі компаній із видобутку урану та ядерного паливного циклу, великі банки та інвестиційні фонди.

Глава держави подякував за участь у зустрічі такої великої кількості провідних канадських компаній і їхніх керівників.

Президент наголосив, що Україна й Канада мають дуже міцні відносини, історичні теплі зв’язки.

«Я дуже вдячний за всю підтримку, яку канадці надавали Україні та українцям як від початку цієї війни, так і раніше. Ми довіряємо одне одному, і це важливо. Саме тому вчора ми підписали документ про сторічне партнерство, що закріплює ці відносини довіри між нашими країнами», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави окреслив ключові галузі співпраці, де є відповідний потенціал для розвитку та взаємодії. Насамперед це військова сфера та оборонна промисловість.

«Ми ведемо війну, у якій ми не сторона, що нападає, а сторона, що обороняється. Тому всі наші технології зосереджені саме на обороні. Я вважаю сферу оборони надзвичайно важливою та актуальною як для всього світу, так і, звісно, для Канади», – наголосив Президент.

Йдеться про захист землі та моря, захист кордонів, розвідку, дрони, які Україна успішно використовує, зокрема, як частину медичної інфраструктури для порятунку та евакуації поранених. Володимир Зеленський також зауважив, що ці нові технології є критично важливими для інших напрямів, таких як аграрний сектор і лісове господарство. Представники канадських банків наголосили, що готові фінансувати сферу оборони, і відзначили важливість співпраці в межах Drone Deal. Також через свою експортно-кредитну агенцію уряд Канади запускає механізм підтримки України на 200 мільйонів доларів.

Другою важливою сферою є енергетика. Глава держави зазначив, що для України ядерна енергетика є найбільшим пріоритетом. І це важливо й для глобальної безпеки, бо наш досвід війни показує, що без таких фундаментальних галузей вижити дуже складно. Президент подякував канадським партнерам за співпрацю в цьому напрямі та відзначив співробітництво з Westinghouse. Канадські компанії, які вже мають партнерство в Україні в енергетичній сфері, готові розширювати співпрацю та фінансувати проєкти в галузі відновлюваної та атомної енергетики.

Крім того, український енергосектор зазнав суттєвих руйнувань від постійних російських атак, тому є велика потреба у відновленні. Наша країна відкрита до співпраці, потребує інвестицій і готова до співробітництва, яке буде вигідним також іноземному бізнесу, адже Україна приєднана до європейської енергосистеми, що відкриває широкі можливості для експорту. Представники великих канадських банків і пенсійних фондів зазначили, що зацікавлені тісно співпрацювати з Україною та брати участь у підготовці до відбудови. Вони запропонували ідею спеціальних облігацій для нашої країни.

Ще одна ключова сфера – аграрний сектор. Це має величезне значення і для глобальної продовольчої безпеки, адже багато країн залежать від постачання української сільгосппродукції.

Також важливий напрям – банківська сфера. Україна планує приватизацію державних банків і відкрита до іноземного капіталу.

Окремо Президент наголосив на важливості підтримки ветеранів, що вже є і буде надалі величезним викликом для нашої держави.

Наприкінці зустрічі в присутності Володимира Зеленського були підписані два документи між українськими та канадськими компаніями.

Заступниця гендиректора з інвестиційної діяльності та залучення міжнародного фінансування Укргідроенерго Марія Бішко і президентка Export Development Canadа Алісон Нанківелл підписали меморандум про співробітництво, який передбачає партнерство щодо торгівлі та інвестицій між Канадою і Україною у сфері гідроенергетики й фінансову підтримку в реалізації окремих проєктів у цій галузі на території України. Документ сприятиме Укргідроенерго в закупівлях у секторі гідроенергетики в канадських постачальників.

Директор із міжнародної співпраці та сталого розвитку Групи Нафтогаз Олексій Рябчин і генеральний директор Jacob Capital Management Inc Саша Джейкоб підписали меморандум про взаєморозуміння. Цей документ сприятиме залученню інвестицій у проєкти генерації та зберігання електроенергії Нафтогазу. На першому етапі сторони опрацюють портфель проєктів із сукупною встановленою потужністю близько 1 ГВт та орієнтовним обсягом необхідних інвестицій приблизно 1 мільярд доларів.