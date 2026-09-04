Відкриття діалогу про майбутнє членство України в ОЕСР – це важливий практичний і політичний крок, на який ми сподіваємося – Ігор Жовква під час зустрічі з генсеком ОЕСР

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква зустрівся з генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Матіасом Корманом у штаб-квартирі Організації в Парижі.

Ключова тема зустрічі – інтеграція України в ОЕСР у зв’язку з поновленням заявки на вступ до Організації.

«Відкриття діалогу про майбутнє членство України в ОЕСР – це важливий практичний і політичний крок, на який ми сподіваємося. Україна твердо налаштована на завершення всіх необхідних реформ для досягнення цієї мети. Реформи потрібні не для ОЕСР, а для України та українців. Війна не є перешкодою для їх проведення», – наголосив Ігор Жовква.

Матіас Корман відзначив прогрес нашої країни у здійсненні реформ у межах Програми ОЕСР для України, яка є передумовою для членства в Організації.

Україна послідовно поглиблює взаємодію з ОЕСР: приєдналася до 57 інструментів Організації, бере участь у діяльності 11 робочих груп як асоційований член та 57 робочих органів як учасник.

Ігор Жовква й Матіас Корман також обговорили взаємодоповнюваність стандартів ОЕСР і європейського шляху України. Заступник керівника Офісу Президента подякував генеральному секретареві ОЕСР за постійну та послідовну підтримку України.

Окрема увага – безпековій ситуації в Україні та стійкості держави, її інституцій і економіки в умовах повномасштабної війни.

«Україна має унікальний досвід функціонування державних інститутів та бізнесу в умовах викликів воєнного часу. Готові ділитися з країнами – членами Організації досвідом інституційної стійкості у сферах, які набувають ще більшого значення для ОЕСР. Передусім це енергетика та протидія кібератакам», – зазначив Ігор Жовква.

Сторони обговорили роль ОЕСР у відбудові України. Наша країна розраховує на активну інституційну участь Організації в цьому процесі.

У Парижі Ігор Жовква також провів зустрічі з керівниками місій при ОЕСР, зокрема Великої Британії, Німеччини, Італії, США, Франції, Японії, Кореї, Швейцарії, Австралії, Угорщини, Коста-Рики, Мексики та Чилі.

У 2022 році Рада ОЕСР ухвалила рішення визнати Україну потенційним членом Організації та розпочати попередній діалог щодо вступу. Двадцять третього червня цього року Україна поновила запит на офіційне відкриття переговорів про вступ до Організації. Шістнадцятого вересня заплановане засідання Ради ОЕСР, на якому країни – члени Організації вперше розглядатимуть українське питання.