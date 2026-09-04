У Канаді Володимир Зеленський і Марк Карні взяли участь у презентації дронів

У Канаді Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Канади Марк Карні взяли участь у презентації українських дронів, спільних українсько-канадських розробок і компаній – виробників компонентів.

Лідери переглянули демонстрацію безпілотних систем, зокрема БпЛА Vampire 4S, перехоплювача P1-SUN, FPV-дрона Shrike, розвідувального БпЛА «Гор», а також ознайомилися з українськими радіостанціями Himera.

Окрему увагу приділили спільним напрацюванням українських і канадських компаній. Серед них – розвідувальний БпЛА «Гор», який Airlogix планує виробляти спільно з канадською Sentinel, прототип наземного роботизованого комплексу від Ai Drones UA та Bombardier Recreational Products Inc. (BRP Inc.), а також рішення у сфері захищеного зв’язку від Himera та Quantropi.

Під час заходу також оголосили про майбутню співпрацю між GTH та General Dynamics Mission Systems – Canada (GDMS), JK Land Vehicles і General Dynamics Land Systems, а також про запуск навчальної програми між Skyfall і Calian.

Володимир Зеленський і Марк Карні ознайомилися з можливостями дистанційного керування наземним роботизованим комплексом «Ратель» і безекіпажними морськими системами українських компаній UFORCE і Scorpena.

Загалом на презентації була представлена 21 канадська компанія. Вони вже працюють з українськими партнерами над спільними технологічними рішеннями та інтегрують власні компоненти в українські вироби.

Захід став продовженням підписання Спільної декларації про оборонне та безпекове співробітництво – першого кроку до реалізації Drone Deal на Американському континенті.

Український досвід та оборонні технології можуть допомогти Канаді посилити власні оборонні спроможності. Водночас співпраця має безпосередньо посилювати Україну: 30% дронів, вироблених у межах українсько-канадської програми, будуть передані для потреб Сил оборони України.