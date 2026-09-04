Канада надає Україні 2 мільярди доларів на ракети для Patriot, амуніцію для F-16, копродукцію дронів та енергетику: результати зустрічі Володимира Зеленського й Марка Карні

У Калгарі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Канади Марком Карні віч-на-віч та в розширеному форматі.

«Вдячний за всі пакети допомоги, за все, що Канада зробила протягом усієї цієї війни. Ми справді це цінуємо. Щоб прийти до миру, нам потрібно бути сильними. Нам потрібен сильний і тривалий мир для нашої держави. І ми вдячні за те, що на цьому шляху маємо таких сильних друзів, як Канада», – сказав Глава держави.

Президент поінформував про переговорний процес щодо миру, контакти з американською стороною та російську ескалацію через реактивний терор «шахедами» по цивільних потягах із людьми, торговельних центрах, енергетичних об’єктах і портах. Президент і Прем’єр-міністр мають спільну позицію: удари по зерну та енергетиці потрібно зупинити. Водночас у росіян позиція на фронті не така сильна, як заявляє Кремль.

«Ми обговорили з Марком ситуацію на фронті, яка зараз достатньо сильна для нас, для України. Ми знищуємо російських військових – близько 30 тисяч кожного місяця Росія втрачає вбитими та важкопораненими», – сказав Володимир Зеленський.

Президент подякував Канаді за посилення протиповітряної оборони України й пошук додаткових перехоплювачів для Patriot у світі. Лідери предметно обговорили військову співпрацю в межах Drone Deal і підписали перший документ на шляху до неї.

«Дякую, Марку, за хороше наповнення візиту. Я тобі вдячний особисто, твоїй команді. Загалом сьогодні домовленості серйозні – більш ніж на 2 мільярди доларів. Урядовий пакет – більш ніж мільярд доларів для нашої оборони, і це передусім наш захист неба: ракети, як я сказав, для Patriot’ів, амуніція для F-16 і копродукція між нашими державами, дуже важлива копродукція дронів. І є бізнес-пакет – домовленості між нашими бізнесами, це домовленості для енергетики передусім, для наших спільних ініціатив», – зазначив Президент.

Крім того, детально йшлося про створення антибалістики.

«Марк запевнив, що Канада готова долучитися до нашої європейської антибалістичної програми FREYJA своїми технологіями. Це крок потрібний і вчасний. Також будуть додаткові оборонні постачання», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський позитивно оцінив санкційні кроки Канади проти Росії. Зараз триває підготовка кількох санкційних пакетів Канади щодо Росії. Зокрема, це санкції, які ускладнять виробництво балістичних ракет країною-агресоркою.

«Канада готує такий антибалістичний пакет санкцій на осінь. Я хочу подякувати за це, і дуже ми сподіваємося, що пакет буде прискорений, щоб уже в жовтні міг запрацювати», – додав Президент.

Також Глава держави подякував за підтримку енергетичного сектору перед зимою та особливу увагу до гуманітарних ініціатив, серед іншого – за допомогу українським ветеранам.

Окремо лідери обговорили потребу України в додатковому фінансуванні та шляхи подолання дефіциту у 27 мільярдів доларів.

Марк Карні запевнив у продовженні всебічної підтримки України з боку Канади.

«Ми підтримували енергетичну систему й надаватимемо таку підтримку й надалі. Як колеги та союзники, ми підтримуємо шлях України до вступу в НАТО та Європейський Союз і, що найважливіше, відстоюємо фундаментальні цінності – територіальну цілісність України та принцип, згідно з яким майбутнє України мають визначати лише самі українці. Ця підтримка з боку Канади триватиме, це беззаперечно», – зазначив Прем’єр-міністр.