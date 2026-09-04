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Президент зустрівся з лауреатом «Національної легенди», відомим підприємцем і меценатом Джеймсом Темертеєм

11 вересня 2026 року - 22:09

Президент зустрівся з лауреатом «Національної легенди», відомим підприємцем і меценатом Джеймсом Темертеєм

У Торонто Президент України Володимир Зеленський зустрівся з відомим канадським підприємцем і меценатом українського походження Джеймсом Темертеєм.

Глава держави подякував Джеймсу Темертею за багаторічну діяльність для України та вагому підтримку важливих гуманітарних ініціатив, спрямованих на подолання найгостріших проблем українців.

Володимир Зеленський відзначив роль української громади у зміцненні міжнародної солідарності з Україною та збільшенні обсягів допомоги нашій державі.

Президент розповів про ситуацію на полі бою та наслідки щоденних російських обстрілів.

З початком повномасштабної війни Джеймс Темертей профінансував програму для студентів і викладачів з України в Торонто, підтримав Фундацію Олени Зеленської, спрямувавши пів мільйона доларів на генератори для українських лікарень, закладів освіти, критичної інфраструктури та на допомогу жителям звільнених територій Харківщини. Також пожертвував мільйон доларів на відбудову зруйнованого дитячого творчо-спортивного центру в Бородянці на Київщині.

Двадцятого серпня 2025 року Володимир Зеленський вручив Джеймсу Темертею відзнаку «Національна легенда України».

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