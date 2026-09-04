Канада оголосила сім нових пакетів підтримки для України, започаткувала шість ініціатив і підписала три документи про співпрацю з нашою країною

Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Канади Марк Карні домовилися про суттєву підтримку нашої країни в різних сферах: є сім нових пакетів допомоги, шість спільних ініціатив і три документи про співпрацю.

Зокрема, Україна й Канада створять механізм постачання дронів у межах ініціативи національного цифрового маркетплейса Defence Drone Initiative Marketplace (DDIM) за зразком української платформи Brave1. Також започатковується нове партнерство між канадською компанією General Dynamics Mission Systems – Canada та українською Green Tech Harvest для розробки й виробництва дронів і пов’язаних із ними технологій. Крім того, розвиватиметься міжурядове партнерство для спільного виробництва дронів, технологій протидії безпілотникам і боєприпасам.

Канада надасть додаткові інвестиції для зміцнення оборони й довгострокової безпеки України. Триста п’ятдесят мільйонів доларів – на постачання ракет-перехоплювачів для систем ППО в межах ініціативи JUMPSTART і 23 мільйони доларів – на посилення спроможностей системи безпеки України.

Для відновлення і зміцнення української енергетичної інфраструктури Канада надає кредитні гарантії на майже 435 мільйонів доларів через ЄБРР, зокрема для закупівлі газу на зиму й придбання додаткових генераторів на випадок дефіциту електроенергії. Ще 10 мільйонів доларів – до Фонду підтримки енергетики України та енергетичної інфраструктури. Крім того, буде надано 2 мільйони доларів на спільну робочу програму Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) для підтримки розвитку енергоресурсів України.

Для відбудови України Канада виділяє 200 мільйонів доларів у вигляді пільгових кредитів через агентство Export Development Canada.

Для підтримки Національної стратегії щодо ветеранів України створять спільний фонд за участю багатьох донорів, щоб допомогти ветеранам та їхнім родинам. Канада надасть понад 40 мільйонів доларів на відновлення, реабілітацію та адаптацію українських ветеранів до цивільного життя.

Крім того, Канада запровадить санкції проти восьми осіб, причетних до порушення прав українських дітей. Як співголова Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, Канада виділяє близько 6 мільйонів доларів на підтримку зусиль із повернення та реінтеграції українських дітей, яких викрала Росія.

Також лідери оголосили про ініціативу Канади та України щодо критично важливих мінералів.

Загальний обсяг допомоги з боку Канади від початку повномасштабного російського вторгнення перевищив 26 мільярдів доларів.