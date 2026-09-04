Володимир Зеленський зустрівся з українськими пілотами, які в Канаді навчаються працювати на сучасних іноземних літаках, що вже є і ще надійдуть на озброєння ЗСУ

У Канаді Президент України Володимир Зеленський зустрівся з українськими військовими пілотами, які проходять навчання на базі Міжнародної школи підготовки військових пілотів у місті Норт-Бей.

Главу держави на військовій базі зустріли демонстраційним прольотом чотири літаки L-39, які пілотували українські курсанти. Після цього Володимир Зеленський сам мав змогу сісти в кабіну симулятора літака. Українські пілоти розповіли про особливості керування цим типом повітряних суден, схожість і відмінність в управлінні від українських літаків.

У тренувальному центрі Президентові розповіли про процес підготовки льотчиків. Зокрема, як відбувається технічне обслуговування та забезпечення літаків, як працюють системи життєзабезпечення авіаційного персоналу та спорядження пілотів.

Володимир Зеленський поспілкувався з українськими пілотами про особливості навчання. За їхніми словами, польоти відбуваються фактично щодня залежно від кількості доступних бортів.

«Дуже пишаємося, що в нас в Україні, у наших Збройних Силах є таке покоління молодих пілотів. Дякуємо всім тим, хто на вашому шляху, у навчальному процесі, на тренувальних майданчиках піднімає рівень кожного з вас», – сказав Президент.

Глава держави наголосив, що Україна пишається пілотами, які захищають українське небо.

«Дуже хочеться, щоб ви набралися саме такого досвіду – сучасного. У нас уже є не лише F-16, у нас уже з’являться цього року “гріпени”. З’являться ще деякі літаки з часом. Але що найважливіше, напевно, – це рівень наших пілотів», – зауважив Володимир Зеленський.

Президент відзначив, що з українськими льотчиками працюють досвідчені іноземні фахівці, та подякував їм за роботу й допомогу.

Із квітня 2025 року на базі цієї школи проводять підготовку українських пілотів для переходу на літаки F-16 та «гріпени». Зараз там навчається 21 український військовий. Вони виконують польоти на реактивних літаках L-39 і проходять третю й четверту фази льотної підготовки перед початком навчання на бойових літаках іноземного виробництва.

Міжнародна школа підготовки військових пілотів спеціалізується на навчанні льотчиків-випробувачів, інженерів із льотних випробувань і військових пілотів. Школа була заснована у Великій Британії в 1986 році, а у 2001-му її перенесли до Канади. Центр проводить підготовку представників збройних сил і авіаційної промисловості понад 25 країн.