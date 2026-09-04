Дуже важливо не втрачати час і знаходити максимально щодня захист для нашої держави – Президент під час виступу на зустрічі Ялтинської європейської стратегії – 2026

Дуже важливо побудувати свою систему захисту неба, яка знадобиться не лише зараз, а й після закінчення війни як одна з гарантій безпеки. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час онлайн-участі в щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії з Канади.

Глава держави зазначив, що сьогодні дуже важливий і дуже трагічний день, бо саме 11 вересня 25 років тому було завдано удару по людях та цивілізації в принципі. Під час терористичної атаки на Сполучені Штати Америки загинуло близько 3 тисяч людей із 90 країн світу, зокрема й українці.

Володимир Зеленський наголосив, що тоді, у 2001 році, світ відповів терористам жорстко та рішуче, НАТО показало свою силу й застосувало статтю 5.

«Відповідь була світова. Сьогодні відповідь “рускім” дає передусім Україна. На їхній терор, на їхні удари, на захоплення, на вбивства. І це справедлива відповідь. І питання до всіх партнерів, яким ми дуже вдячні, які з нами, – ми вдячні, що вони в цій відповіді з нами, – але питання, чи це достатньо. Чи можемо ми це порівнювати із застосуванням статті 5? Чи ми можемо порівнювати це з об'єднанням усього світу навколо тієї страшної трагедії 25 років тому?» – зазначив Президент.

Глава держави подякував усім, хто підтримує Україну, і закликав до ще більшого тиску на Росію.

«Вони б'ють усюди: по школах, університетах, по заправках, по забезпеченню людей, по продуктових складах, по ТЕЦ, по енергетичних об'єктах. Це те, що відбувається. Тобто війна в іншій стадії. Це відкрита війна, це не “СВО”. Це відкрита війна Росії проти всього живого з однією ціллю – окупації України повністю», – сказав він.

Президент наголосив, що Росія не припиняє системно атакувати дронами та ракетами енергетичні об’єкти, агропромисловий комплекс і морські порти. Блокування Чорного моря шкодить не лише експортним можливостям України чи самої Росії, а й багатьом державам Африки та Азії, які залежні від українського продовольства.

«Переговорний процес повинен стосуватися закінчення війни. І якщо Росія не хоче закінчувати, то треба знаходити до неї підхід партнерам. Якщо складно знайти, то сьогодні принаймні треба рухатися крок за кроком. Тобто розблокувати Чорне море та знайти можливість енергетичного перемир’я. І, безумовно, продовжувати трек обміну полоненими. Ми говорили зі Стівом, із Джаредом про те, що ми повинні рухатися до тристоронньої зустрічі. Вони погоджуються із цим, вони будуть працювати над цим», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави переконаний, що Сполучені Штати Америки мають спроможності тиснути на Росію, щоб змусити її сісти за стіл переговорів. Зокрема, це стосується санкційного тиску.

Володимир Зеленський також наголосив, що Україна не може дозволити собі втрачати час, тому робить усе, щоб зміцнити свою оборону.

«Є позитивні речі, які ми робимо, окрім пакетів ППО. Дуже важливо побудувати свою систему захисту неба і не тільки. Вона знадобиться і під час війни, безумовно, і після, тому що частина гарантій безпеки для України – це українська армія, виробництва, наші спроможності й наші партнерські зв'язки з Європою, Сполученими Штатами, з Канадою», – зазначив Президент.

Глава держави подякував учасникам зустрічі Ялтинської європейської стратегії. За його словами, кожна з таких конференцій демонструє українцям, що вони не наодинці з ворогом, а росіянам показує, що Україну ніхто не покине, поки не буде справедливого миру.